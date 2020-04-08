بيان - مبادرة لاعبي الدوري الإنجليزي لمساعدة الخدمات الصحية في إنجلترا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 - 22:34

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

أصدر مجموعة من لاعبي الدوري الإنجليزي بيانا أعلنوا من خلاله مبادرة جماعية سُميت "PlayersTogether" أي "اللاعبون معا" للمساعدة الخدمة الصحية الوطنية أثناء تفشي فيروس كورونا الحالي.

ونشر كل من جوردان هندرسون قائد ليفربول وهاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد وقادة فرق الدوري الإنجليزي عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في الرسالة "نهدف مساعدة أولئك الذين يقاتلون من أجلنا على خط جبهة الخدمة الصحية الوطنية".

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وأردف "سنجمع عددا من التبرعات المالية للدعم في أكثر من اتجاه، مساعدة الأطقم الطبية والمتطوعين والمرضى المتضررين من فيروس كورونا، بالإضافة إلى مساعد من يعملون في الأماكن الحرجة ويحتاجون لمزيد من الدعم على المدى البعيد".

وواصل "إن صلواتنا وأفكارنا تذهب إلى كل المتضررين من هذه الأزمة".

وأتم "من خلال التمسك ببعضنا البعض سنتجاوز ذلك. أبقوا في المنزل".

ويستهدف اللاعبين التبرع بـ 4 مليون جنيه إسترليني لمؤسسات الصحة الوطنية في البلاد، ويأتي ردا على التصريحات السابقة والتي أثارت الجدل بشأن عدم تخفيض لاعبي الدوري الإنجليزي رواتبهم.

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