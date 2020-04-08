تشيلسي يبدأ التحرك لتجديد تعاقد روديجير

الأربعاء، 08 أبريل 2020 - 21:06

كتب : FilGoal

روديجير

بدأ نادي تشيلسي مرحلة المفاوضات مع مدافع أنطونيو روديجير لتجديد تعاقده مع الفريق الأزرق لعدة مواسم مقبلة.

وذكرت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" أن تشيلسي يريد تجديد تعاقد المدافع الألماني بناء على رغبة فرانك لامبارد المدير الفني للفريق.

ويعتبر لامبارد أن روديجير هو المدافع رقم 1 في الفريق لذلك يرغب في استمراره لفترة أطول.

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وينتهي تعاقد روديجير مع تشيلسي في عام 2022 ويرغب النادي الإنجليزي في تمديد تعاقده لمدة موسم إضافي لينتهي في 2023.

وانضم روديجير البالغ من العمر 27 عاما لصفوف تشيلسي في 2017 قادما من روما الإيطالي.

ولعب مع تشيلسي 105 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 6 أهداف.

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