عضو الإسماعيلي يختار لـ في الجول السيناريو الأفضل للموسم الحالي

يرى إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أن تجديد توقف النشاط الكروي يلزم معه إلغاء مسابقة الدوري.

وتقرر تجديد تعليق النشاط الرياضي في مصر مع تجديد حظر التجوال داخل البلاد حتى 23 أبريل الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال إبراهيم فارس لـ FilGoal.com: "تجديد توقف النشاط الكروي أصبح لزاما معه أن يتم إلغاء مسابقة الدوري تحديدا".

وتابع "تأجيل الموسم حتى نهاية أبريل يعني توقفها لأكثر من 50 يوما، وبذلك استئنافها يحتاج لفترة إعداد لا تقل عن شهرين".

وشدد "الإلغاء هو الأمر الأفضل للدوري على أن يتم إلغاء الهبوط في الموسم الحالي وصعود 3 فرق من الدرجة الأولى".

وأوضح "لابد في هذا الأمر أن ينطلق الموسم الجديد مبكرا في يوليو لمواجهة الزيادة في عدد الأندية".

وأتم تصريحاته "على أن يهبط في نهاية الموسم 6 فرق لتعود المسابقة بعد ذلك إلى طبيعتها في الموسم المقبل".

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