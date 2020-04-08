برشلونة يخطط لاستعادة إيمرسون لدعم الجبهة اليمنى

الأربعاء، 08 أبريل 2020 - 18:30

كتب : FilGoal

إيمرسون - ريال بيتيس

يخطط نادي برشلونة لاستعادة الظهير الأيمن البرازيلي إيمرسون المعار من صفوف الفريق الكتالوني إلى ريال بيتيس.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة يسعى لدعم الجبهة اليمنى في الفريق وذلك باستعادة اللاعب البرازيلي الشاب.

وتعاقد برشلونة مع إيمرسون في الصيف الماضي قادما من أتليتكو مينيرو البرازيلي، قبل أن يرسله معارا إلى ريال بيتيس.

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وسيكون على برشلونة دفع مبلغ 4 ملايين يورو في حالة استقراره على قطع إعارة إيمرسون إلى ريال بيتيس والتي تمتد حتى نهاية الموسم المقبل.

اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 عاما تألق مع بيتيس هذا الموسم وسجل حتى الآن 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

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