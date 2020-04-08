سبورت: برشلونة يرفض ويليان بسبب نيمار ومارتينيز

عرض وكيل أعمال البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي انضمام موكله لصفوف نادي برشلونة بداية من الموسم المقبل.

ويليان النادي : تشيلسي برشلونة

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن وكيل ويليان عرض انضمام النجم البرازيلي لصفوف برشلونة.

إلا أن برشلونة غير متحمس لهذه الخطوة وضم ويليان على الرغم من محاولات العملاق الكتالوني لضم الجناح البرازيلي قبل عامين مقابل 50 مليون يورو وهي الصفقة التي لم تنجح.

يأتي رفض برشلونة بسبب تركيز النادي بكل قوة على ضم الثنائي لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، ونيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

لذلك ينتظر ويليان عروضا أخرى من أندية توتنام وباريس سان جيرمان لضمه في فترة الانتقالات المقبلة.

وكان ويليان البالغ من العمر 30 عاما أعلن أن الموسم الحالي هو الأخير له مع تشيلسي بنهاية تعاقده بعد شهور قليلة.

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