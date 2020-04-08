سبورت: برشلونة يرفض ويليان بسبب نيمار ومارتينيز

الأربعاء، 08 أبريل 2020 - 18:26

كتب : FilGoal

ويليان - تشيلسي - إيفرتون

عرض وكيل أعمال البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي انضمام موكله لصفوف نادي برشلونة بداية من الموسم المقبل.

ويليان

النادي : تشيلسي

برشلونة

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن وكيل ويليان عرض انضمام النجم البرازيلي لصفوف برشلونة.

إلا أن برشلونة غير متحمس لهذه الخطوة وضم ويليان على الرغم من محاولات العملاق الكتالوني لضم الجناح البرازيلي قبل عامين مقابل 50 مليون يورو وهي الصفقة التي لم تنجح.

أخبار متعلقة
الأول في إيطاليا.. نابولي يستغنى عن 30 موظفا بسبب فيروس كورونا تقرير: إنتر يسعى لضم ميسي وموهبة الدوري الأرجنتيني مورينيو: ما فعلته كان خطأ.. يجب أن نساعد السلطات للحد من تفشي الفيروس

يأتي رفض برشلونة بسبب تركيز النادي بكل قوة على ضم الثنائي لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، ونيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

لذلك ينتظر ويليان عروضا أخرى من أندية توتنام وباريس سان جيرمان لضمه في فترة الانتقالات المقبلة.

وكان ويليان البالغ من العمر 30 عاما أعلن أن الموسم الحالي هو الأخير له مع تشيلسي بنهاية تعاقده بعد شهور قليلة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

في ظل أسطورة - ريفالدو الجديد

مدرب حراس مصر السابق: محمد الشناوي تأثر بالانتقال متأخرا إلى الأهلي

ماني: سأقبل أي نتيجة للموسم في ظل الوضع الراهن

كاراجر: صلاح لا يزال في القمة رغم أنه كان أفضل في الماضي

توتنام يخالف تعليمات الحكومة الإنجليزية

نبيه: كوبر هدد بالرحيل إذا عاد غالي

ويليان برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
وزير الرياضة يتواصل مع اللاعبين العائدين بالخارج من الحجر الصحي عبر الفيديو "كونفرانس" 13 دقيقة | مصر
برشلونة يخطط لاستعادة إيمرسون لدعم الجبهة اليمنى 15 دقيقة | أوروبا
سبورت: برشلونة يرفض ويليان بسبب نيمار ومارتينيز 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - نوران الجيزي لـ في الجول: فخورة بالانضمام للمنتخب ولشقيقتي دور كبير في مستواي 28 دقيقة | رياضات أخرى
الأول في إيطاليا.. نابولي يستغنى عن 30 موظفا بسبب فيروس كورونا 33 دقيقة | أوروبا
تقرير: إنتر يسعى لضم ميسي وموهبة الدوري الأرجنتيني 51 دقيقة | أوروبا
غريب في بلاد غريبة – شريف أشرف في فنلندا.. سجل هدفا تاريخيا وهرب من الشرطة ساعة | حكايات في الجول
خليك في البيت - حمادة النقيب ولعبة الأسئلة.. هكذا صنعت تاريخي وهؤلاء هم الأفضل ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر في بيراميدز يكشف لـ في الجول: تفاصيل الاتفاق المبدئي مع فتحي.. وقيمة راتبه كل موسم 2 غريب في بلاد غريبة – عفروتو في أذربيجان "التي تنام مبكرا" 3 زكي عبد الفتاح: الحضري يقوم بأشياء غير أخلاقية والشناوي خذلني والبدري دمر وليد سليمان 4 مرتضى: ما فعله الخطيب مع تركي آل الشيخ لا يصح.. ولا أفاوض عبد الله السعيد
قد ينال إعجابك