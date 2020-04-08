مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: تخفيض عقود اللاعبين بحاجة لقرار من اتحاد الكرة

الأربعاء، 08 أبريل 2020 - 17:10

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

قال مصدر مسؤول في النادي الإسماعيلي إن تخفيض عقود اللاعبين بحاجة لقرار من اتحاد الكرة وليس بشكل فردي أو نسب متفاوتة بين الأندية لضمان عدم الاعتراض. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "تخفيض عقود اللاعبين والأجهزة الفنية أمر لابد منه في كل ما تعاني منه الأندية حاليا، بسبب توقف النشاط الرياضي".

وأضاف "لكن الأمر لا يحتاج اتجاهات من كل ناد على حدة وبنسب متفاوتة".

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وواصل "الأمر بحاجة لقرار من اتحاد الكرة يلزم الكل بعد تحديد نسبة التخفيض".

وأتم "أعتقد أن الأمر بهذا الشكل سيكون واجب النفاذ ولا يحتمل أي مجالا للرفض من البعض".

النشاط الرياضي توقف في العالم أجمع إلى أجل غير مسمى، وبسببه قامت بعض الكيانات الرياضية بتقليص بعض الرواتب لديها.

واتحاد الكرة المصري أعلن يوم الأربعاء تعليق النشاط الرياضي لأسبوعين جديدين بعد تمديد حظر التجوال في مصر.

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