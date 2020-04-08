اتحاد الكرة يجيب لـ في الجول.. ماذا سيقرر إذا أُلغي الدوري؟

أزمة منتظرة في حال أُجبر الاتحاد المصري لكرة القدم على إلغاء الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، والذي جرت أكثر من نصف مبارياته حتى 11 مارس الماضي.

وتوجه FilGoal.com بالسؤال لاتحاد الكرة، ماذا لو تقرر إلغاء الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا؟

وأجاب جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المسيرة لأعمال الاتحاد بالقول:"وقتها سنكون أمام حالة استثنائية".

وواصل "سنستدعي النماذج الأوروبية، سندرس ما حدث في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وهل يمكن تطبيقه في مصر أم لا".

video:1 💬"ماينفعش لاعيب او مدرب في الدوري المصري المتواضع جدا فنيا يكون دخله مئات أضعاف العاملين في القطاع الصحي والقلاع التعليمي بالذات"



ميدو يطالب بتحديد سقف الرواتب للدوري المصري ⚽🇪🇬 pic.twitter.com/bH76o0NeZR — FilGoal (@FilGoal) April 7, 2020

وأضاف جمال "عودة النشاط الرياضي تحدده الدولة، ليس أمامنا إلا الصبر. لا يمكننا اتخاذ قرار فردي كاتحاد كرة بعودة الدوري. وحتى إرشادات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لا يمكن النظر فيها لأن الوضع في كل دولة مختلف عن الأخرى".

وبشأن إمكانية تخفيض رواتب اللاعبين لتقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف مباريات كرة القدم أتم جمال "لا يمكننا سوى أن نوجه النصيحة لأن العقد شريعة المتعاقدين، الحل هو أن يحدث ذلك بالتراضي بين الأندية واللاعبين".

وفي ظل تفشي وباء كورونا لا يستطيع المسؤولون تحديد موعد لعودة مباريات كرة القدم وقد يجدوا أنفسهم مجبرين على إلغاء الموسم الحالي إذا تطلب الأمر.

وفي بلجيكا تقرر إنهاء الموسم وإعلان كلوب بروج بطلا للدوري، بينما لا تزال الدوريات الأوروبية الكبرى تدرس سيناريوهات التعامل مع الأزمة الحالية.

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