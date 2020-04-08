ماني: أنا فتى محظوظ للعب بجانب صلاح وفيرمينو.. يدفعانني للتطور والنجاح

قال ساديو ماني نجم ليفربول إنه محظوظ للغاية للعب بجانب زميليه محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو، مشيرا إلى أنهما يساعدانه على الظهور بشكل أقوى والنجاح والتطور. وذلك في تصريحات لصحيفة "تايمز" البريطانية.

وصرح ماني قائلا: "هذا سؤال جيد للغاية، أنا فتى محظوظ للعب بجانب صلاح وفيرمينو".

وواصل "الأمر سهل، يعرفون متى وأين وكيف يمنحونك الكرة، خاصة حينما يكون بإمكانك أن تظهر مهارتك".

وأتم "إن لعبت بجانب اللاعبين الكبار، فأنت تتطور وتدفع نفسك أقوى من اجل النجاح".

ماني صاحب الـ٢٧ عاما سجل ٧٧ هدفا لليفربول في ١٦١ مباراة منذ انضمامه للفريق في عام ٢٠١٦.

وفاز ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام ٢٠١٩، كما حصد الحذاء الذهبي كهداف للدوري في الموسم الماضي.

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