اتحاد الكرة يعلن استمرار تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

الأربعاء، 08 أبريل 2020 - 14:29

كتب : عاطف شادي

الاتحاد المصري لكرة القدم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء استمرار تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية شهر إبريل الجاري.

وجاء في بيان الاتحاد "بناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من 15 أبريل 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".

وتوقفت مباريات كرة القدم في مصر منذ 11 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

أخبار متعلقة
اختبار في البيت - من سجل هذه الأهداف لمنتخب مصر؟ حوار في الجول - مدرب حراس مصر السابق: محمد الشناوي تأثر بانتقاله متأخرا لـ الأهلي في ظل أسطورة – ريفالدو الجديد.. "بل وأفضل منه" ماني: سأتقبل أي نتيجة للموسم الحالي في ظل الوضع الراهن

وغير معلوم هل ستستكمل مباريات الدوري المصري الممتاز أم سيضطر اتحاد الكرة لإلغاء البطولة.

ورد اتحاد الكرة على استفسار FilGoal.com بشأن إمكانية إلغاء المسابقة بأنه وقتها سينظر إلى ما حدث في الدوريات الأوروبية الكبرى وهل يمكن تطبيق نفس السيناريو في مصر أم لا. (التفاصيل)

وتوقفت مباريات كرة القدم في معظم دول العالم بسبب وباء كورونا وتأجلت بطولات يورو وكوبا أمريكا والألعاب الأولمبية إلى العام المقبل.

طالع أيضا

في ظل أسطورة - ريفالدو الجديد

مدرب حراس مصر السابق: محمد الشناوي تأثر بالانتقال متأخرا إلى الأهلي

ماني: سأقبل أي نتيجة للموسم في ظل الوضع الراهن

كاراجر: صلاح لا يزال في القمة رغم أنه كان أفضل في الماضي

توتنام يخالف تعليمات الحكومة الإنجليزية

نبيه: كوبر هدد بالرحيل إذا عاد غالي

الدوري المصري اتحاد الكرة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: لا مانع من استكمال الدوري في أغسطس.. المهم تجاوز كورونا 31 دقيقة | مصر
أمير توفيق لـ في الجول: علاء مهاوي؟ بعض وكلاء اللاعبين يروجون لصفقات وهمية مع الأهلي ساعة | مصر
صدقي: سأخفف عقوبة زيادة الأوزان على اللاعبين أثناء التوقف لأنني زدت في الوزن ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة: مصر سباقة في تنفيذ قرار فيفا بمد عقود اللاعبين لنهاية الموسم ساعة | الدوري المصري
مورينيو: ما فعلته كان خطأ.. يجب أن نساعد السلطات للحد من تفشي الفيروس ساعة | أوروبا
تحقيق النيابة وحرب أكتوبر وأحداث شغب.. أسباب ألغت الدوري المصري 2 ساعة | تقرير في الجول
ماني: أنا فتى محظوظ للعب بجانب صلاح وفيرمينو.. يدفعانني للتطور والنجاح 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتك يكشف: حجم الخسائر التي تكبدتها أندية الدوري الإنجليزي بسبب توقف النشاط 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر في بيراميدز يكشف لـ في الجول: تفاصيل الاتفاق المبدئي مع فتحي.. وقيمة راتبه كل موسم 2 غريب في بلاد غريبة – عفروتو في أذربيجان "التي تنام مبكرا" 3 زكي عبد الفتاح: الحضري يقوم بأشياء غير أخلاقية والشناوي خذلني والبدري دمر وليد سليمان 4 مرتضى: ما فعله الخطيب مع تركي آل الشيخ لا يصح.. ولا أفاوض عبد الله السعيد
قد ينال إعجابك