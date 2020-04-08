اتحاد الكرة يعلن استمرار تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء استمرار تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية شهر إبريل الجاري.

وجاء في بيان الاتحاد "بناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من 15 أبريل 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".

وتوقفت مباريات كرة القدم في مصر منذ 11 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وغير معلوم هل ستستكمل مباريات الدوري المصري الممتاز أم سيضطر اتحاد الكرة لإلغاء البطولة.

🔴 مد تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية أبريل .....🇪🇬🏆 #EFA pic.twitter.com/xxeH5pAqmr — EFA.eg (@EFA) April 8, 2020

video:1 💬"ماينفعش لاعيب او مدرب في الدوري المصري المتواضع جدا فنيا يكون دخله مئات أضعاف العاملين في القطاع الصحي والقلاع التعليمي بالذات"



ميدو يطالب بتحديد سقف الرواتب للدوري المصري ⚽🇪🇬 pic.twitter.com/bH76o0NeZR — FilGoal (@FilGoal) April 7, 2020

ورد اتحاد الكرة على استفسار FilGoal.com بشأن إمكانية إلغاء المسابقة بأنه وقتها سينظر إلى ما حدث في الدوريات الأوروبية الكبرى وهل يمكن تطبيق نفس السيناريو في مصر أم لا. (التفاصيل)

وتوقفت مباريات كرة القدم في معظم دول العالم بسبب وباء كورونا وتأجلت بطولات يورو وكوبا أمريكا والألعاب الأولمبية إلى العام المقبل.

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