كلوب: اضطررنا لتأخير انتقال كوتينيو إلى برشلونة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 - 11:02

كتب : FilGoal

كلوب - كوتينيو - ليفربول

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول أنه اضطر للإبقاء على فيليب كوتينيو مع الفريق لنصف موسم آخر بسبب نقص في قائمة اللاعبين، قبل أن يفتح له باب الرحيل إلى برشلونة في يناير 2018.

فيليبي كوتينيو

النادي : بايرن ميونيخ

ليفربول

وقال الألماني في حواره مع برنامج Pure Football Podcast:"احترمت رغبة كوتينيو منذ أول ثانية، بدا الأمر صعبا في البداية. لم يطلب مني الرحيل إلى أي ناد مثلما أراد هذا الفريق (يقصد برشلونة)".

وواصل كلوب (52 عاما) "لم تكن ثمة فرصة، كان علينا الوقوف ضد رحيله في الصيف، لم يكن لدينا خيار آخر. فقدنا آدم لالانا بسبب الإصابة، كدنا نفقد لاعبين اثنين. هذا غير ممكن، لا يمكن حل الأمر في سوق الانتقالات".

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وأضاف أفضل مدرب في العالم في 2019 "كان متفهما لفكرة البقاء وكان أمرا جيدا. ثم عليك أن تكون منصفا في سوق الانتقالات وأن تقول نستطيع أن نسمح له بالرحيل، لا نحبذ لكننا نستطيع".

في بداية عام 2018 رحل كوتينيو عن أنفيلد رود متجها إلى كامب نو مقابل 145 مليون يورو.

ولم يظهر البرازيلي البالغ عمره 27 عاما بالشكل المنتظر بالقميص الأحمر والأزرق على مدار عام ونصف ليقرر برشلونة إعارته إلى بايرن ميونيخ حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك كوتينيو في 201 مباراة مع ليفربول على مدار 5 سنوات وسجل 54 هدفا وأرسل 45 تمريرة حاسمة.

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