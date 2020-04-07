مولر معلنا تجديد عقده مع بايرن: قضيت ثلثي حياتي هنا.. سنقاتل سويا حتى ٢٠٢٣

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 - 12:03

كتب : FilGoal

توماس مولر

أعلن توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تجديد تعاقده مع بايرن ميونيخ لعامين إضافيين.

وكتب النجم الدولي الألماني: "أعلن اليوم تجديد عقدي مع بايرن ميونيخ حتى عام ٢٠٢٣".

أخبار متعلقة
مولر: سعينا لحسم التأهل لربع نهائي دوري الأبطال مبكرا مولر: في الصيف سأناقش بايرن حول مستقبلي بالفيديو – بايرن يفلت من كمين بوخوم بثنائية مولر وجنابري في كأس ألمانيا

وأضاف "قضيت ثلثي حياتي مع بايرن ميونيخ ودائما نقاتل من أجل بعضنا البعض".

وواصل "هذا الكيان ليس فقط عمل بالنسبة لي، لكنه شغفي".

وأتم "أشعر بسعادة بكيرة للتواجد هنا لعامين إضافيين، وسأستمر في منح كل ما لدي من أجل النجاح".

مولر صاحب الـ٣٠ عاما انضم إلى أكاديمية بايرن في عام ٢٠٠٠ قادما من شباب باول، ولعب للفريق الأول للعملاق البافاري في صيف ٢٠٠٩.

وشارك مولر خلال الموسم الجاري في ٣٦ مباراة بكل المسابقات سجل خلالها ١٠ أهداف وصنع ١٩ آخرين.

المهاجم الألماني ارتدى قميص بايرن حتى اللحظة في ٥٢١ مباراة سجل خلالها ١٩٥ هدفا وصنع ١٨٦.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

كوميك بوك في الجول - مارسيلو ونزوة هجومية غير اعتيادية

أعظم 50 لاعب وسط في تاريخ كرة القدم

إيقاف حكم مصري 3 أشهر

بيركامب يحكي عن عدم إدراكه لقيمة هدفه في نيوكاسل.. أرسنال الممل وسر محطة البنزين

ليفربول يتراجع عن موقفه

في ألمانيا الدوري الألماني بايرن ميونيخ
نرشح لكم
أخر الأخبار
أبو ريدة: زملائي في فيفا معجبون بخطة مصر لمواجهة فيروس كورونا 2 دقيقة | مصر
كلوب يجيب.. ما أبرز صفقة حسمها في ليفربول 20 دقيقة | أوروبا
أحمد أحمد: مازال الوقت مبكرا للحديث عن تأجيل كأس الأمم ونصف نهائي دوري الأبطال 24 دقيقة | إفريقيا
رئيس المقاولون: لم يفاوضنا أي ناد مصري لضم طاهر.. سيحترف في أوروبا فقط ساعة | الدوري المصري
ريبيري.. حينما يمنحك اليانصيب جوهرة أهم من المال ساعة | حكايات في الجول
حارس شباب مصر السابق: صرحت بانتمائي لـ الزمالك لانتقل إلى الأهلي ساعة | مصر
اختبار في البيت - هل تتذكر نتائج هذه المباريات بين الأهلي والزمالك؟ ساعة | لعبة في الجول
رئيس يويفا: لا أرى أي سيناريو يمنع ليفربول من الفوز بلقب الدوري حتى لو لم يستأنف اللعب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي يكشف لـ في الجول تفاصيل تعثر تجديد فتحي مع الأهلي.. وفسخ وكالة اللاعب 2 مصدر في بيراميدز يكشف لـ في الجول: تفاصيل الاتفاق المبدئي مع فتحي.. وقيمة راتبه كل موسم 3 بعد رحيل إكرامي وعاشور وفتحي.. تعرف على ترتيب قادة الأهلي للموسم المقبل 4 غريب في بلاد غريبة – عفروتو في أذربيجان "التي تنام مبكرا"
قد ينال إعجابك