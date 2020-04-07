مولر معلنا تجديد عقده مع بايرن: قضيت ثلثي حياتي هنا.. سنقاتل سويا حتى ٢٠٢٣

أعلن توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تجديد تعاقده مع بايرن ميونيخ لعامين إضافيين.

وكتب النجم الدولي الألماني: "أعلن اليوم تجديد عقدي مع بايرن ميونيخ حتى عام ٢٠٢٣".

وأضاف "قضيت ثلثي حياتي مع بايرن ميونيخ ودائما نقاتل من أجل بعضنا البعض".

وواصل "هذا الكيان ليس فقط عمل بالنسبة لي، لكنه شغفي".

وأتم "أشعر بسعادة بكيرة للتواجد هنا لعامين إضافيين، وسأستمر في منح كل ما لدي من أجل النجاح".

مولر صاحب الـ٣٠ عاما انضم إلى أكاديمية بايرن في عام ٢٠٠٠ قادما من شباب باول، ولعب للفريق الأول للعملاق البافاري في صيف ٢٠٠٩.

وشارك مولر خلال الموسم الجاري في ٣٦ مباراة بكل المسابقات سجل خلالها ١٠ أهداف وصنع ١٩ آخرين.

المهاجم الألماني ارتدى قميص بايرن حتى اللحظة في ٥٢١ مباراة سجل خلالها ١٩٥ هدفا وصنع ١٨٦.

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