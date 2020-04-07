باسم مرسي: أنا أفضل من كل مهاجمي مصر

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 - 01:18

كتب : FilGoal

باسم مرسي مهاجم الزمالك

يرى باسم مرسي لاعب الإنتاج الحربي أنه أفضل مهاجم في مصر خلال الفترة الحالية.

باسم مرسي

النادي : الإنتاج الحربي

صرح باسم خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "أنا افضل من كل مهاجمي مصر في الوقت الحالي".

وبسؤاله من يستحق قيادة هجوم المنتخب بعده، رد "مصطفى محمد لاعب الزمالك" مفضلا إياه على كل من مروان محسن لاعب الأهلي وأحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا.

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وتابع مهاجم الإنتاج "أنا أكثر لاعب مظلوم في مصر سواء داخل الملعب أو خارجه، أقدم مستوى هائل هذا الموسم ولا أجد إشادة من أحد عبر وسائل الإعلام".

وأقر باسم مرسي "أنا مقصر في قراراتي، احترافي في اليونان لم تكن خطوة صحيحة، لكن حينها كان لدي رغبة في خوض كل تجارب كرة القدم، وتغيير الأجواء بعد فترة صعبة مع الزمالك شهدت تعرضي لأكثر من إصابة".

واستطرد "خرجت للاحتراف وكان الطبيعي أن أعود للزمالك حتى إذا لم أشارك في أي مباراة مع الفريق اليوناني، غيري رجع ولعب دون ذكر أسماء، أنا ساهمت في إنجازات للنادي، والبعض يقول ما حققته في موسم يجعلني أبقى في النادي ١٠ مواسم".

وواصل "كنت هدافا للزمالك في ٣ مواسم متتالية ثم تراجع الأداء في الموسم الرابع، لأنني تعرضت للإصابة مرتين، كنت أشعر دائما أن الأمور حولي غير منضبطة".

وكشف باسم مرسي "أي مدير فني للزمالك كان يقول لي قبل رحيله أنت أكثر لاعب تم تحذيرنا منه ولكنك أكثر لاعب تتدرب بجدية، قالها لي فيريرا وإيناسيو ونيبوشا، والأخير شخصيته لم تكن ضعيفة، أما فترة فيريرا لن تتكرر".

ورد لاعب الإنتاج الحربي على عدد من الأسئلة السريعة، مؤكدا "لن أشجع الأهلي إذا تأهل لمواجهة فريق أجنبي في نهائي دوري الأبطال، لن أكون منافقا مع احترامي للأهلي".

وأردف "لم أكن أتمنى أن يفاوضني الأهلي ليتعاقد معي".

وبسؤاله هل أخطأ كهربا بما فعله، رد باسم مرسي "كل طرف يقول إن لديه الحق، لا أعرف أين الحق في هذه الأزمة، وهذا التساؤل يجيب عليه كهربا نفسه".

وأتم مهاجم منتخب مصر السابق تصريحاته "الأهلي سيندم على رحيل لاعبيه الكبار بنهاية الموسم الجاري، والزمالك أخطأ في قرار الانسحاب من مباراة القمة الأخيرة في الدوري".

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