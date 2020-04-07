ميدو: لابد من سقف لأجور لاعبي الدوري المصري "التعبان"

يرى أحمد حسام ميدو نجم مصر السابق أن اللاعب المصري يتقاضي أجرا أكبر مما يستحق مقارنة بعاملين في قطاعات أخرى، مناشدا وزير الرياضة التدخل قائلا إن الأندية المصرية تخسر أموالا طائلة.

وقال ميدو (37 عاما) عبر حسابه في تويتر:"لا يجوز أن يحصل لاعب أو مدرب في الدوري المصري المتواضع جدا فنيا على مئات أضعاف العاملين في القطاعين الصحي والتعليمي. دون شك يجب تقدير اللاعب والمدرب لكن على ألا يكون الفارق كبيرا بهذا الشكل".

وواصل اللاعب الأسبق للزمالك وأياكس وتوتنام "لابد أن يعمل الوزير أشرف صبحي (وزير الرياضة) والأستاذ عمرو الجنايني (رئيس اللجنة الخماسية المسيرة لأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم) على ألا يتم اعتماد عقد أي لاعب أو مدرب إلا بسقف معين، يرتفع هذا السقف كل 3 سنوات بنسبة 15%. الأندية المصرية كلها تخسر ملايين، وأين العائد؟ لا يوجد. دوري تعبان من غير جمهور يفرز لاعبين مميزين أو 3 كل موسم".

لازم الوزير اشرف صبحي والأستاذ عمرو الجنايني يشتغلوا اه مفيش عقد لأي لاعب او مدرب يتم اعتماده الا بسقف معين يزيد كل ٣ سنوات السقف ده ١٥ ٪..الأندية المصرية كلها بلا استثناء بتخسر ملايين.. وايه العائد؟ مفيش اي عائد!! دوري تعبان من غير جمهور بيفرز ٢ او ٣ لاعيبه مميزين كل موسم!! — Mido (@midoahm) April 7, 2020

وتوقف الدوري المصري منذ 11 مارس الماضي خوفا من تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر الأهلي البطولة ورصيده 49 نقطة بعد خوضه لجميع مباريات الدور الأول.

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