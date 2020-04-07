ميدو: لابد من سقف لأجور لاعبي الدوري المصري "التعبان"

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 - 10:48

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - ميدو

يرى أحمد حسام ميدو نجم مصر السابق أن اللاعب المصري يتقاضي أجرا أكبر مما يستحق مقارنة بعاملين في قطاعات أخرى، مناشدا وزير الرياضة التدخل قائلا إن الأندية المصرية تخسر أموالا طائلة.

وقال ميدو (37 عاما) عبر حسابه في تويتر:"لا يجوز أن يحصل لاعب أو مدرب في الدوري المصري المتواضع جدا فنيا على مئات أضعاف العاملين في القطاعين الصحي والتعليمي. دون شك يجب تقدير اللاعب والمدرب لكن على ألا يكون الفارق كبيرا بهذا الشكل".

وواصل اللاعب الأسبق للزمالك وأياكس وتوتنام "لابد أن يعمل الوزير أشرف صبحي (وزير الرياضة) والأستاذ عمرو الجنايني (رئيس اللجنة الخماسية المسيرة لأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم) على ألا يتم اعتماد عقد أي لاعب أو مدرب إلا بسقف معين، يرتفع هذا السقف كل 3 سنوات بنسبة 15%. الأندية المصرية كلها تخسر ملايين، وأين العائد؟ لا يوجد. دوري تعبان من غير جمهور يفرز لاعبين مميزين أو 3 كل موسم".

وتوقف الدوري المصري منذ 11 مارس الماضي خوفا من تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر الأهلي البطولة ورصيده 49 نقطة بعد خوضه لجميع مباريات الدور الأول.

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