أحمد أحمد: مازال الوقت مبكرا للحديث عن تأجيل كأس الأمم ونصف نهائي دوري الأبطال

قال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إنه حتى الآن لا توجد خطط لتغيير موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢١ وكذلك نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية، مشيرا إلى أن الوضع قد يتغير وفقا للظروف.

وصرح رئيس كاف لصحيفة "لو موند" الفرنسية قائلا: "نعيش في وضع صعب، قامت لجنتنا الطبية بتحليل الوضع لاتخاذ القرارات المناسبة، واتبعنا توصيات منظمة الصحة العالمية".

وأضاف "قررنا تأجيل المباريات المؤهلة لكأس الأمم ٢٠٢١ التي كان من المفترض أن تلعب في نهاية مارس".

وواصل "الكثير من الاتحادات تواصلت معنا، ومع توقف الطيران في عدد من الدول أصبح من الصعب على اللاعبين الأفارقة في أوروبا أن ينضموا إلى منتخباتهم، ليقر القرار نفسه بالتأجيل".

وأكمل "من المبكر للغاية أن نتحدث عن مباريات شهر يونيو، مازال أمامنا أيضا أجندة دولية في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، حتى لو اضطررنا لتأجيل أول جولة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وتابع "من المبكر أيضا أن نتحدث عن كأس الأمم ٢٠٢١، الشيء الوحيد الواضح أن أمم إفريقيا للمحليين لن تلعب في الكاميرون في يونيو ويوليو بسبب ظروف الطقس".

واسترسل "كأس الأمم ٢٠٢١ حتى الآن في موعدها، لأنه من المبكر الحديث عنها، فستكون في الشتاء ما بين يناير وفبراير".

وأتم "نصف نهائي دوري الأبطال لدينا في بدايات مايو، سنتكيف على الوضع وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، إن احتجنا إلى تغيير المواعيد، سنفعل ذلك، نتناقش يوميا مع سكرتارية الكاف والاتحادات لكي نكن قادرين على التكيف لو حدث أي شيء".

كأس الأمم ٢٠٢١ تقام في الكاميرون في الفترة من ٩ يناير وحتى ٦ فبراير، وأقيم حتى الآن من التصفيات المؤهلة للبطولة مباراتين من أصل ٦ مباريات لكل منتخب.

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الرجاء والزمالك والوداد والأهلي، تقام منه مباريات الذهاب إما يوم ١ أو ٢ من شهر مايو والإياب إما يوم ٨ أو ٩ من نفس الشهر.

وأخيرا كأس الأمم الإفريقية للمحليين كانت ستقام في الكاميرون في الفترة من ٤ إلى ٢٥ أبريل قبل أن تؤجل بسبب تفشي فيروس كورونا، ثم يلمح رئيس كاف إلى إلغائها.

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