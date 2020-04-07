أحمد أحمد: مازال الوقت مبكرا للحديث عن تأجيل كأس الأمم ونصف نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 - 14:50

كتب : FilGoal

أحمد أحمد - رئيس كاف

قال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إنه حتى الآن لا توجد خطط لتغيير موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢١ وكذلك نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية، مشيرا إلى أن الوضع قد يتغير وفقا للظروف.

وصرح رئيس كاف لصحيفة "لو موند" الفرنسية قائلا: "نعيش في وضع صعب، قامت لجنتنا الطبية بتحليل الوضع لاتخاذ القرارات المناسبة، واتبعنا توصيات منظمة الصحة العالمية".

وأضاف "قررنا تأجيل المباريات المؤهلة لكأس الأمم ٢٠٢١ التي كان من المفترض أن تلعب في نهاية مارس".

أخبار متعلقة
حوار – سكرتير عام كاف يكشف عن موقف بطولتي الأندية وبشرى لطرفي نهائي الكونفدرالية.. وحل أزمة الحكام تقرير مغربي: كاف يستعد لتأجيل مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا نجوم مصر 1934 – (2) علي كاف.. أشهر مدافع في مصر وإعجاب هتلر والعضاضة

وواصل "الكثير من الاتحادات تواصلت معنا، ومع توقف الطيران في عدد من الدول أصبح من الصعب على اللاعبين الأفارقة في أوروبا أن ينضموا إلى منتخباتهم، ليقر القرار نفسه بالتأجيل".

وأكمل "من المبكر للغاية أن نتحدث عن مباريات شهر يونيو، مازال أمامنا أيضا أجندة دولية في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، حتى لو اضطررنا لتأجيل أول جولة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وتابع "من المبكر أيضا أن نتحدث عن كأس الأمم ٢٠٢١، الشيء الوحيد الواضح أن أمم إفريقيا للمحليين لن تلعب في الكاميرون في يونيو ويوليو بسبب ظروف الطقس".

واسترسل "كأس الأمم ٢٠٢١ حتى الآن في موعدها، لأنه من المبكر الحديث عنها، فستكون في الشتاء ما بين يناير وفبراير".

وأتم "نصف نهائي دوري الأبطال لدينا في بدايات مايو، سنتكيف على الوضع وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، إن احتجنا إلى تغيير المواعيد، سنفعل ذلك، نتناقش يوميا مع سكرتارية الكاف والاتحادات لكي نكن قادرين على التكيف لو حدث أي شيء".

كأس الأمم ٢٠٢١ تقام في الكاميرون في الفترة من ٩ يناير وحتى ٦ فبراير، وأقيم حتى الآن من التصفيات المؤهلة للبطولة مباراتين من أصل ٦ مباريات لكل منتخب.

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الرجاء والزمالك والوداد والأهلي، تقام منه مباريات الذهاب إما يوم ١ أو ٢ من شهر مايو والإياب إما يوم ٨ أو ٩ من نفس الشهر.

وأخيرا كأس الأمم الإفريقية للمحليين كانت ستقام في الكاميرون في الفترة من ٤ إلى ٢٥ أبريل قبل أن تؤجل بسبب تفشي فيروس كورونا، ثم يلمح رئيس كاف إلى إلغائها.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

نجم بايرن يجدد عقده مع الفريق

كلوب: اضطررنا لتأخير انتقال كوتينيو إلى برشلونة

ميدو: لابد من سقف لأجور لاعبي الدوري المصري "التعبان"

باسم مرسي: أنا أفضل من كل مهاجمي مصر

أبو ريدة وشوبير ينهيان خلافهما

المحمدي: الجمهور كان مختلفا في كأس إفريقيا 2019

في إفريقيا كاف كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢١ دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب يجيب.. ما أبرز صفقة حسمها في ليفربول 15 دقيقة | أوروبا
أحمد أحمد: مازال الوقت مبكرا للحديث عن تأجيل كأس الأمم ونصف نهائي دوري الأبطال 19 دقيقة | إفريقيا
رئيس المقاولون: لم يفاوضنا أي ناد مصري لضم طاهر.. سيحترف في أوروبا فقط 58 دقيقة | الدوري المصري
ريبيري.. حينما يمنحك اليانصيب جوهرة أهم من المال ساعة | حكايات في الجول
حارس شباب مصر السابق: صرحت بانتمائي لـ الزمالك لانتقل إلى الأهلي ساعة | مصر
اختبار في البيت - هل تتذكر نتائج هذه المباريات بين الأهلي والزمالك؟ ساعة | لعبة في الجول
رئيس يويفا: لا أرى أي سيناريو يمنع ليفربول من الفوز بلقب الدوري حتى لو لم يستأنف اللعب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
زميله السابق: إبراهيموفيتش كان مجنونا.. سيقتلك إن خسر 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي يكشف لـ في الجول تفاصيل تعثر تجديد فتحي مع الأهلي.. وفسخ وكالة اللاعب 2 مصدر في بيراميدز يكشف لـ في الجول: تفاصيل الاتفاق المبدئي مع فتحي.. وقيمة راتبه كل موسم 3 بعد رحيل إكرامي وعاشور وفتحي.. تعرف على ترتيب قادة الأهلي للموسم المقبل 4 غريب في بلاد غريبة – عفروتو في أذربيجان "التي تنام مبكرا"
قد ينال إعجابك