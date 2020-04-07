رئيس يويفا: لا أرى أي سيناريو يمنع ليفربول من الفوز بلقب الدوري حتى لو لم يستأنف اللعب

قال أليكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إنه لا يرى أي سيناريو يمنع ليفربول من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري سواء باستكمال الموسم من عدمه. وذلك في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس".

وصرح تشيفيرين قائلا: "لا أرى أي طريقة تجعل ليفربول لن يتوج بلقب الدوري، إن تم استئناف المسابقة فهم تقريبا متأكدين من الفوز بها".

وأضاف "نظريا لم يصل الفريق بعد لضمان اللقب، لكن عمليا الأمر قد حسم".

وواصل "على الرغم من ذلك، وإن لم يكن ممكنا استئناف اللعب، سيكون من الضروري إعلان النتائج وتحديد كيفية التوصل إلى بطل متوج، ومجددا لا أرى أي سيناريو لا يتوج من خلاله ليفربول باللقب".

وأكمل "أتفهم إحباط الجماهير إن حدث الأمر في ملعب خال أو حتى على طاولة مفاوضات، لكنني أعتقد أنهم سيفوزون باللقب بطريقة أو بأخرى".

وتابع "أنا شخص متفائل، وأشعر أننا سنرى استكمال الموسم في إيطاليا وإسبانيا".

وأتم "بالطبع لا أضمن لكم أي شيء، لا يمكنني منح وعود، الأمر يعتمد على الموقف في كل دولة، وسيعتمد على الظروف الجارية، وتجنب تعرض أي شخص يمارس أو يشارك في اللعبة للخطر".

مسابقات كرة القدم توقفت في العالم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" وليفربول على بعد خطوتين من حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ ٣٠ عاما.

ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٨٢ نقطة بفارق ٢٥ نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويتبقى في جدول مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ٩ مواجهات حتى نهاية الموسم.

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