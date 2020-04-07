زميله السابق: إبراهيموفيتش كان مجنونا.. سيقتلك إن خسر

يرى لوك شاو لاعب مانشستر يونايتد أن وجود زلاتان إبراهيموفيتش جعل الفريق أفضل لما يتمتع به الأخير من صفات قيادية.

وقال الإنجليزي عن إبراهيموفيتش نجم ميلان:"كان مجنونا. أعتقد أنه كان ما نحتاجه في غرفة الملابس. كان لا يُصدق، لا يزال رائعا رغم كبر سنه".

وأضاف المدافع خلال مشاركته في بطولة FIFA Twitch لمكافحة فيروس كورونا "كان يلقي نكات كثيرة في غرفة الملابس، لكن حين تصبح الأمور جدية، كان عليه وضع قدمه على الأرض (في إشارة إلى شخصية إبراهيموفيتش القوية)، كنت تعرف ذلك".

واستمر شاو "أعتقد أنه ولد فائزا. حتى في الحصص التدريبية الصغيرة، إن لم يفز وكنت في فريقه قد يقتلك. أعتقد أنه أخرج أفضل ما لدى الجميع، حتى في المران، لم يتهاون أحد لأنك لو تلعب في فريقه وخسرت ستموت. صراحة تستطيع أن تسأل أي فرد في الفريق، كان هذا هو الحال. أعتقد أن الجميع أحبه، كان مؤسفا تعرضه لتلك الإصابة القوية".

في صيف 2016 رحل السويدي البالغ عمره 38 عاما عن باريس متجها صوب مانشستر ليرتدي القميص الأحمر.

قدم أداء طيبا وتوج مع الفريق بثلاثة ألقاب لكن إصابة قوية في الركبة حالت دون استمراره في صفوف فريق الشياطين الحمر.

رحل في مارس 2018 صوب أمريكا ليلعب في لوس أنجيليس جالاكسي وفي يناير الماضي عاد إلى أوروبا من بوابة فريقه السابق ميلان.

وشارك إبراهيموفيتش، اللاعب الأسبق لأياكس ويوفنتوس وإنتر ميلان وبرشلونة وباريس سان جيرمان، في 53 مباراة مع مانشستر يونايتد وسجل 29 هدفا وأرسل 10 تمريرات حاسمة.

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