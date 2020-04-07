زميله السابق: إبراهيموفيتش كان مجنونا.. سيقتلك إن خسر

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 - 12:51

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش

يرى لوك شاو لاعب مانشستر يونايتد أن وجود زلاتان إبراهيموفيتش جعل الفريق أفضل لما يتمتع به الأخير من صفات قيادية.

وقال الإنجليزي عن إبراهيموفيتش نجم ميلان:"كان مجنونا. أعتقد أنه كان ما نحتاجه في غرفة الملابس. كان لا يُصدق، لا يزال رائعا رغم كبر سنه".

وأضاف المدافع خلال مشاركته في بطولة FIFA Twitch لمكافحة فيروس كورونا "كان يلقي نكات كثيرة في غرفة الملابس، لكن حين تصبح الأمور جدية، كان عليه وضع قدمه على الأرض (في إشارة إلى شخصية إبراهيموفيتش القوية)، كنت تعرف ذلك".

أخبار متعلقة
وثيقة أمريكية تتهم أشخاصا بالفساد في إسناد تنظيم كأس العالم إلى روسيا وقطر مولر معلنا تجديد عقده مع بايرن: قضيت ثلثي حياتي هنا.. سنقاتل سويا حتى ٢٠٢٣ خليك في البيت - محمد البيلي ولعبة الأسئلة.. عن أصعب خصومه وموقف لا ينساه في مسيرته تجميد مجلس إدارة نادي دمياط وتعيين لجنة تسيير أعمال

واستمر شاو "أعتقد أنه ولد فائزا. حتى في الحصص التدريبية الصغيرة، إن لم يفز وكنت في فريقه قد يقتلك. أعتقد أنه أخرج أفضل ما لدى الجميع، حتى في المران، لم يتهاون أحد لأنك لو تلعب في فريقه وخسرت ستموت. صراحة تستطيع أن تسأل أي فرد في الفريق، كان هذا هو الحال. أعتقد أن الجميع أحبه، كان مؤسفا تعرضه لتلك الإصابة القوية".

في صيف 2016 رحل السويدي البالغ عمره 38 عاما عن باريس متجها صوب مانشستر ليرتدي القميص الأحمر.

قدم أداء طيبا وتوج مع الفريق بثلاثة ألقاب لكن إصابة قوية في الركبة حالت دون استمراره في صفوف فريق الشياطين الحمر.

رحل في مارس 2018 صوب أمريكا ليلعب في لوس أنجيليس جالاكسي وفي يناير الماضي عاد إلى أوروبا من بوابة فريقه السابق ميلان.

وشارك إبراهيموفيتش، اللاعب الأسبق لأياكس ويوفنتوس وإنتر ميلان وبرشلونة وباريس سان جيرمان، في 53 مباراة مع مانشستر يونايتد وسجل 29 هدفا وأرسل 10 تمريرات حاسمة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

نجم بايرن يجدد عقده مع الفريق

كلوب: اضطررنا لتأخير انتقال كوتينيو إلى برشلونة

ميدو: لابد من سقف لأجور لاعبي الدوري المصري "التعبان"

باسم مرسي: أنا أفضل من كل مهاجمي مصر

أبو ريدة وشوبير ينهيان خلافهما

المحمدي: الجمهور كان مختلفا في كأس إفريقيا 2019

إبراهيموفيتش مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
أبو ريدة: زملائي في فيفا معجبون بخطة مصر لمواجهة فيروس كورونا 2 دقيقة | مصر
كلوب يجيب.. ما أبرز صفقة حسمها في ليفربول 20 دقيقة | أوروبا
أحمد أحمد: مازال الوقت مبكرا للحديث عن تأجيل كأس الأمم ونصف نهائي دوري الأبطال 24 دقيقة | إفريقيا
رئيس المقاولون: لم يفاوضنا أي ناد مصري لضم طاهر.. سيحترف في أوروبا فقط ساعة | الدوري المصري
ريبيري.. حينما يمنحك اليانصيب جوهرة أهم من المال ساعة | حكايات في الجول
حارس شباب مصر السابق: صرحت بانتمائي لـ الزمالك لانتقل إلى الأهلي ساعة | مصر
اختبار في البيت - هل تتذكر نتائج هذه المباريات بين الأهلي والزمالك؟ ساعة | لعبة في الجول
رئيس يويفا: لا أرى أي سيناريو يمنع ليفربول من الفوز بلقب الدوري حتى لو لم يستأنف اللعب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي يكشف لـ في الجول تفاصيل تعثر تجديد فتحي مع الأهلي.. وفسخ وكالة اللاعب 2 مصدر في بيراميدز يكشف لـ في الجول: تفاصيل الاتفاق المبدئي مع فتحي.. وقيمة راتبه كل موسم 3 بعد رحيل إكرامي وعاشور وفتحي.. تعرف على ترتيب قادة الأهلي للموسم المقبل 4 غريب في بلاد غريبة – عفروتو في أذربيجان "التي تنام مبكرا"
قد ينال إعجابك