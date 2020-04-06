في بيان رسمي.. ليفربول يتراجع عن موقفه بشأن العاملين لديه

أصدر المدير التنفيذي لليفربول بيتر مور بيانا يؤكد فيه أن ناديه اتخذ قرارا خاطئا بشأن العاملين لديه في الأيام الماضية.

قبل أيام قليلة، كان ليفربول قد حوّل بعض موظفيه إلى الـ Furlough، وهو المصطلح الجاري استعماله في المملكة المتحدة بين المؤسسات التي تسرّح موظفيها مؤقتا، وتحوّل مسؤولية دفع رواتبهم إلى الحكومة، قرار واجه هجوما كبيرا خاصة في ظل التزام أندية مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي برواتب العاملين كاملة.

ولكن ليفربول تراجع في بيان رسمي على لسان بيتر مور الذي قال: "قرارنا السابق جاء بعد مناقشات عديدة، والآن نعتقد أننا وصلنا للقرار الخاطئ في الأسبوع الماضي بالإعلان عن قيامنا بالتقديم لبرنامج Coronavirus Retention Scheme الذي يتيح لنا دفع 80% فقط من الرواتب، بجانب الإعلان عن تحويل الموظفين لنظام Furlough".

وأكمل "نيتنا كانت حماية موظفينا بقدر الإمكان وتقليل خسائرهم في تلك الفترة غير المسبوقة".

وأردف "نحن ملتزمون بالبحث عن طرق أخرى للعمل في ظل غياب كرة القدم، ونود أن نشكر الجيش الكبير من العاملين والعمال المؤقتين الذين يعملون بكد لضمان أن ليفربول كناد يعمل بأعلى المعايير".

ولكن مور استدرك "ولكن لدواع الشفافية يجب أن أؤكد رغم أننا كنا في موقف مالي جيد للغاية قبل الكارثة، توقفت إيراداتنا لكن مصروفاتنا مازالت موجودة مثل أي قطاع في المجتمع. هناك الكثير من الشكوك والقلق بشأن الحاضر والمستقبل".

وشدد "النادي قلق بشأن العاملين لديه، ومستمر في التحضير لسيناريوهات مختلفة بين السيناريوهات الجيدة والسيناريوهات الأسوأ. لا يمكن الهروب من حقيقة نزول إيراداتنا بشكل كبير، لكننا في هذا الظرف نريد شكر كل العاملين في هذا النادي في كل الدرجات".

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت يوم الجمعة عن تمديد تعليق المسابقة لأجل غير مسمى حتى يصبح الوضع الصحي آمنا لعودة النشاط.

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