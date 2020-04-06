أوبتا يتوقع ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهايته.. ليفربول بطلا ومصير المتأهلين لدوري الأبطال

توقع موقع "أوبتا" الشهير الخاص بالإحصائيات كيف سينتهي موسم الدوري الإنجليزي الممتاز وترتيب جدول المسابقة.

بالطبع حافظ ليفربول على صدارته، وحصد ١٠١ نقطة بفارق ٢١ نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، وأكثر بنقطة من رقم سيتي الرائع في موسم ٢٠١٧-٢٠١٨.

احتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد ٦٧ نقطة، فيما حل تشيلسي رابعا بفارق ٤ نقاط، وجاء مانشستر يونايتد خامسا برصيد ٦١ نقطة.

ونجح توتنام في التواجد ضمن المقاعد المؤهلة للمسابقات الأوروبية بعدما حصد ٥٨ نقطة في المركز السادس، وأخيرا ولفرهامبتون سابعا برصيد ٥٦ نقطة، وهو نفس رصيد أرسنال الذي حل ثامنا.

فيما يخص معركة الهبوط، فقد تأكد هبوط كل من بورنموث وأستون فيلا ونورويتش سيتي وفقا لموقع الإحصائيات الشهير.

كرة القدم متوقفة في العالم أجمع بعد تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أصاحب أكثر من مليون و٢٨٤ ألف و٧٨٠ شخص، وتسبب في وفاة أكثر من ٧٠ ألف.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا:

فريدة العسقلاني ولعبة الأسئلة.. إصابة قبل تصفيات الأولمبياد بيوم وصعوبة الكاميرون

أبو ريدة يكشف حقيقة الترشح لرئاسة الكاف

الكشف عن.. اقتراب مصر من التقدم لاستضافة كأس العالم 2030

فريدة عثمان من الحجر صحي تعلن التبرع لصندوق تحيا مصر "فيه ناس كتير أولى مني"

هل يفكر الإسماعيلي في تخفيض الوراتب؟