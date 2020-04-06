أوبتا يتوقع ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهايته.. ليفربول بطلا ومصير المتأهلين لدوري الأبطال

الإثنين، 06 أبريل 2020 - 16:35

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

توقع موقع "أوبتا" الشهير الخاص بالإحصائيات كيف سينتهي موسم الدوري الإنجليزي الممتاز وترتيب جدول المسابقة.

بالطبع حافظ ليفربول على صدارته، وحصد ١٠١ نقطة بفارق ٢١ نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، وأكثر بنقطة من رقم سيتي الرائع في موسم ٢٠١٧-٢٠١٨.

احتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد ٦٧ نقطة، فيما حل تشيلسي رابعا بفارق ٤ نقاط، وجاء مانشستر يونايتد خامسا برصيد ٦١ نقطة.

أخبار متعلقة
خليك في البيت – ميدو طه ولعبة الأسئلة.. مدربي توقع فشلي وأحب اللعب جوار إسماعيل أحمد خليك في البيت – مهاجم بايرن السابق ولعبة الأسئلة.. أفضل هدف سجله وأفضل مباراة ومنافسة بيبيتو وروماريو غريب في بلاد غريبة - علي غزال.. الغربة في الصين

ونجح توتنام في التواجد ضمن المقاعد المؤهلة للمسابقات الأوروبية بعدما حصد ٥٨ نقطة في المركز السادس، وأخيرا ولفرهامبتون سابعا برصيد ٥٦ نقطة، وهو نفس رصيد أرسنال الذي حل ثامنا.

فيما يخص معركة الهبوط، فقد تأكد هبوط كل من بورنموث وأستون فيلا ونورويتش سيتي وفقا لموقع الإحصائيات الشهير.

كرة القدم متوقفة في العالم أجمع بعد تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أصاحب أكثر من مليون و٢٨٤ ألف و٧٨٠ شخص، وتسبب في وفاة أكثر من ٧٠ ألف.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا:

فريدة العسقلاني ولعبة الأسئلة.. إصابة قبل تصفيات الأولمبياد بيوم وصعوبة الكاميرون

أبو ريدة يكشف حقيقة الترشح لرئاسة الكاف

الكشف عن.. اقتراب مصر من التقدم لاستضافة كأس العالم 2030

فريدة عثمان من الحجر صحي تعلن التبرع لصندوق تحيا مصر "فيه ناس كتير أولى مني"

هل يفكر الإسماعيلي في تخفيض الوراتب؟

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
شارك من بيتك في Orange Esport Experience من أجل جوائز تصل لـ 200 ألف جنيه 9 دقيقة | مصر
كوميك بوك في الجول - مارسيلو ونزوة هجومية غير اعتيادية 20 دقيقة | حكايات في الجول
ناني: رونالدو هو أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق 25 دقيقة | أوروبا
إيقاف الحكم سعيد حمزة 3 أشهر بعد تصريحاته التلفزيونية 46 دقيقة | مصر
أعظم 50 لاعب وسط في تاريخ كرة القدم.. زعماء برشلونة يزاحمون قائد ألمانيا الأسطوري ساعة | أوروبا
وفاة الأسطوري رادومير أنتيتش مدرب أتليتكو وريال مدريد وبرشلونة السابق ساعة | أوروبا
مدافع ليستر: الانتقال لمانشستر سيتي؟ ليس من الصواب الانتقال لأي فريق آخر ساعة | الدوري الإنجليزي
في بيان رسمي.. ليفربول يتراجع عن موقفه بشأن العاملين لديه 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي يكشف لـ في الجول تفاصيل تعثر تجديد فتحي مع الأهلي.. وفسخ وكالة اللاعب 2 مصدر في بيراميدز يكشف لـ في الجول: تفاصيل الاتفاق المبدئي مع فتحي.. وقيمة راتبه كل موسم 3 بعد رحيل إكرامي وعاشور وفتحي.. تعرف على ترتيب قادة الأهلي للموسم المقبل 4 غريب في بلاد غريبة – عفروتو في أذربيجان "التي تنام مبكرا"
قد ينال إعجابك