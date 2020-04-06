خليك في البيت – ميدو طه ولعبة الأسئلة.. مدربي توقع فشلي وأحب اللعب جوار إسماعيل أحمد

الإثنين، 06 أبريل 2020 - 16:10

كتب : محمد يسري

ميدو طه - لعبة الأسئلة

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

ضيفنا اليوم ميدو طه لاعب كرة السلة بنادي الاتحاد ومنتخب مصر، وأفضل لاعب في إفريقيا في نظام 3 ضد 3.

وتلك كانت إجابته على الأسئلة:

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- أصعب لاعب واجهته؟

كارلوس مورايش لاعب أنجولا، لعبت ضده مع منتخب مصر.

- لاعب تطمئن لوجوده بجانبك في فريقك؟

إسماعيل أحمد.

- إذا كنت بطلا للعبة أخرى فماذا ستكون؟

سأختار السباحة.

- مباراة لا تنساها؟

في بطولة إفريقيا نظام 3 ضد 3 بأكلمها. تحديدا ضد الكونغو في مباراة النهائي، وسجلت 15 نقطة من أصل 21.

- موقف لا تنساه؟

وأنا طفل قبل لعب كرة السلة، كنت ألعب جمباز، ومدربي أخبر مدرب كرة السلة أنني لن أنجح في اللعبة.

- مثلك الأعلى في اللعبة؟

ليبرون جيمس.

- النقطة الأقرب لقلبك؟

أخر نقطة في نهائي بطولة إفريقيا بنظام 3 ضد 3. رمية حرة ضد الكونغو، فرحتي بالفوز ظهرت باحتفالي بالنقطة.

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