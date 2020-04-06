مانشستر سيتي يعلن وفاة والدة جوارديولا بعد إصابتها بفيروس كورونا

أعلن نادي مانشستر سيتي وفاة والدة بيب جوارديولا المدير الفني للناي بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وكشف بيان النادي عن وفاة دولورز سالا كاريو والدة جوارديولا عن عمر 82 عاما بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكان قد تم تعليق النشاط الرياضي في إنجلترا والعالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتبرع جوارديولا في وقت لاحق بمليون يورو من أجل محاربة فيروس كورونا في إسبانيا.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حتى الآن 1 مليون و288 ألفا و525 حالة على مستوى العالم.

بينما وصلت حالات الوفاة إلى 70 الفا و571 حالة على مستوى العالم والأغلبية في إيطاليا تليها إسبانيا.

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