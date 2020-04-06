خليك في البيت – مهاجم بايرن السابق ولعبة الأسئلة.. أفضل هدف سجله وأفضل مباراة ومنافسة بيبيتو وروماريو

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

هذه المرة ضيفنا باولو سيرجيو بطل دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ والدوري الألماني وكأس ألمانيا وكذلك كأس العالم ١٩٩٤ مع منتخب البرازيل.

أصعب مدافع واجهته؟

لا أعلم واجهت مدافعين ممتازين في الدوري الألماني على مدار السنوات المختلفة، بعضهم كان أساطير

أفضل هدف سجلته؟

أجمل هدف سجلته على الإطلاق كان في الدربي لصالح فريقي باير ليفركوزن ضد كولن، اختير كهدف العام.

أفضل مباراة لي؟

حسنا ستجده اختيارا غريبا، لكن كنت على مقاعد البدلاء، كان نهائي كأس العالم ١٩٩٤ ضد إيطاليا، فزنا بكأس العالم، حلم حياتي تحقق وأصبحت بطلا للعالم.

هل كانت منافسة بيبيتو وروماريو صعبة؟

لم تكن هناك منافسة في كأس العالم، لكن هدف واحد وهو التتويج بالبطولة كنا جميعا على نفس الدرجة.

لماذا قضيت ٦ أشهر فقط في الوحدة الإماراتي؟

حينما وصلت لم تكن بالاحترافية الحالية، كان ذلك عام ٢٠٠٢ تقريبا لم أستمر طويلا وعدت إلى البرازيل.

ما أهم لحظاتك في دوري أبطال أوروبا؟

مساهمتي في دوري الأبطال كانت فعالة، هدفي ضد مانشستر يونايتد في ربع نهائي دوري البطال في مباراة الذهاب فزنا خارج ملعبنا بنتيجة ١-٠. ونجحنا في تتويج بايرن باللقب لأول مرة منذ ٢٥ عاما.

لعبت في ألمانيا مع ليفركوزن ثم روما في إيطاليا ما الفارق في اللعب بين الدولتين؟

اللعب في إيطاليا مختلف كثيرا عن ألمانيا، خاصة بسبب التكتيك والتنقية التي كنا نلعب بها، هناك الكثير والكثير من العمل وليس اعتماد على موهبة هجومية فقط، إنها كرة مختلفة كليا عما كان عليه الحال في ألمانيا.

ما أفضل مباراة لعبتها في مسيرتك؟

كنت قد بدأت للتو مع كورنثيانز وفي مباراة في كوبا ليبرتادوريس ضد بيلافيستا الأوروجوياني سجلت هاتريك في فوز فريقي بنتيجة ٤-١.

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