تقرير ألماني: ليفربول يخطط لضم ثنائي مونشنجلادباخ

ثنائي جديد دخل ضمن دائرة اهتمامات ليفربول ضمن خطط النادي لتدعيم صفوفه بقوة قبل الموسم الجديد.

وهذه المرة أصبحت عين ليفربول على ثنائي فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، دينيس زكريا وماركوس تورام.

صحيفة "إكسبريس" الألمانية ذكرت أن ليفربول بالفعل بدأ التخطيط لضم هذا الثنائي الشاب لدعم خطي الهجوم والوسط.

إلا أن ليفربول لن يجد سهولة في ضم الثنائي المتألق هذا الموسم، في ظل رغبة عدة أندية في التعاقد معهم مثل أرسنال ومانشستر يونايتد ويستهدفان لاعب الوسط.

السويسري دينيس زكريا البالغ من العمر 23 عاما يلعب في خط الوسط والدفاع، وشارك هذا الموسم في 31 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهم.

أما المهاجم الفرنسي الشاب ذو الـ22 عاما، هو نجل الأسطورة ليليان تورام أحد أساطير الجيل الذهبي لمنتخب فرنسا وبطل كأس العالم 1998 ويورو 2002، ونجم برشلونة الفائز معه بدوري الأبطال عام 2006.

ويجيد تورام اللعب في مركز قلب الهجوم والجناح، ولعب هذا الموسم 33 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وتشير الصحيفة إلى أن في حالة استقرار ليفربول على ضم الثنائي سيكون عليه دفع مبلغ 88 مليون لاقناع النادي الألماني بالتخلي عنه نجميه.

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