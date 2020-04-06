إنتر يتصدر سباق التعاقد مع فيرتونخين

الإثنين، 06 أبريل 2020 - 19:14

كتب : FilGoal

ماسون ماونت - يان فيرتونخين - الدوري الإنجليزي

أصبح نادي إنتر ميلان الإيطالي هو المتصدر لسباق التعاقد مع يان فيرتونخين مدافع توتنام ومنتخب بلجيكا في فترة الانتقالات المقبلة.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن إنتر ميلان هو الأقرب للتعاقد مع فيرتونخين من أي ناد آخر.

وينتهي تعاقد المدافع البلجيكي مع توتنام بنهاية الموسم الجاري، ولم يصل الطرفان حتى الآن لاتفاق بشأن تجديد التعاقد وإن كان الأقرب هو رحيل اللاعب.

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وبخلاف إنتر تسعى أندية روما ونابولي إلى ضم المدافع أيضا وفقا لما ذكرته الصحيفة.

ويأمل أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان في ضم فيرتونخين ويشاع أيضا أنه على استعداد للتخلي عن المدافع دييجو جودين بنهاية الموسم الجاري.

وفي حالة انضمام فيرتونخين لصفوف إنتر ميلان سيكون ثاني لاعب ينضم للفريق الإيطالي قادما من توتنام في الفترة الماضية بعد صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن.

وانضم فيرتونخين البالغ من العمر 32 عاما لصفوف توتنام في عام 2012 قادما من أياكس أمستردام الهولندي.

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