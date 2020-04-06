اسم على مسمى .. بيريكوم تشيلسي بسبب مايكل إيسيان

كل اسم له مسمى، تلك هي فكرة سلسلتنا. وتخصصها في أندية سُميت على اسم أندية كبرى.

"اسم على مسمى" سلسلة جديدة من FilGoal.com يحكي فيها سبب تسمية أندية على اسم أندية تاريخية عالميا.

وحلقة اليوم ستكون عن نادي بيريكوم تشيلسي وهو اسم يتذكره جيدا متابعي دوري أبطال إفريقيا حيث واجه النادي الغاني الأهلي والزمالك ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا 2012.

بيريكوم تشيلسي هو ناد حديث تأسس عام 2000 تحت مسمى نادي سيميريكا في مدينة بيشام جنوب غانا.. ولكن كيف تغير اسم النادي لـ بيريكوم تشيلسي؟

نانا عبيد نيكيتاه أحد مؤسسي النادي يحكي لـ FilGoal.com قصة تأسيس النادي وتغيير الاسم ومقره..

" تأسيس النادي كان في عام 2000 باسم نادي سيميريكا حتى عام 2004 حيث بعد انتقال مايكل إيسيان من ليون الفرنسي إلى تشيلسي الإنجليزي قررنا تغيير اسم النادي لنادي تشيلسي".

لاعب الوسط انضم لتشيلسي قادما من ليون في موسم 2004-2005 في صفقة قياسية آنذاك بمبلغ 38 مليون جنيه إسترليني.

وأكمل نانا عبيد "انضمام مايكل إيسيان أثار ضجة كبيرة في غانا الجميع كان سعيد بتلك الخطوة لأنه انضم لنادي كبير في انجلترا واحتفلوا في الشوارع وحققت قمصان تشيلسي أرقاما قياسية في المبيعات في ذلك الوقت، قررنا الاستفادة من ذلك لكسب شعبية للنادي وغيرنا اسم النادي لـ تشيلسي ونقلنا النادي لمدينة بيريكوم بعد أن قمنا ببناء ملعب جديد كبير هناك وأطلقنا على النادي اسم بيريكوم تشيلسي وأصبحنا نرتدي القمصان الزرقاء وشعار النادي هو نفس شعار نادي تشيلسي".

النادي في غانا يطلق عليه "THE BIBIRES" وهى ما تعني THE BLUES وهو ما يطلق على نادي تشيلسي في إنجلترا نسبة للون الأزرق الذي يميز النادي.

هل تأثرت شعبية النادي بعد تغيير الاسم؟

نانا يجيب :" في البداية كنا في الدرجات الأدنى لكن لحسن حظنا أننا نجحنا سريعا في التأهل للدوري الممتاز وفي نفس الوقت كان تشيلسي الإنجليزي يحقق البطولات مع جوزيه مورينيو لذلك الجميع اعتقد أننا الفرع الأخر من تشيلسي في غانا واصبح يشجعونا رغم وجود أندية كبيرة مثل أشانتي كوتوكو وهارتس أوف أوك ".

نانا عبيد لم يخف إعجابه الشديد بإدارة تشيلسي فهل حاول التواصل مع النادي الإنجليزي للتعاون؟

"نعم وقمنا بزيارة النادي في 2008 وحضرنا بعض مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي، ولدينا بطولة في فرق الناشئين تسمى بكأس التحدي اللاعب المتفوق فيها نساعده على أن يحصل على فترة معايشة في نادي تشيلسي او أي ناد أوروبي آخر، لكن لم يحصل أن استمر لاعب ناشئ من عندنا في أكاديمية تشيلسي الإنجليزي واعتقد انهم لم يستطيعوا التأقلم على الأجواء في انجلترا، تشيلسي لديه إدارة عظيمة ويحققون نجاحات كل موسم منذ عام 2004 ".

بيريكوم تشيلسي استمر في التقدم ونجح في تحقيق الدوري الغاني لأول مرة في تاريخ النادي في موسم 2011-2012 وألحقه بكأس غانا في ثنائية تاريخية بقيادة ثنائي شهير في إفريقيا الأول هو المهاجم إيمانويل كلوتي هداف دوري أبطال إفريقيا 2012 برصيد 12 هدف والثاني هو لاعب الوسط سولومون أشانتي لاعب فريق فينيكس الأمريكي حاليا ولاعب منتخب غانا سابقا.

مع كل هذا، هل حاول نادي بيريكوم تشيلسي التعاقد مع مايكل إيسيان خلال السنوات الماضية؟

أجاب نانا عبيد "حاولنا أكثر من مرة لكن كان يرفض بسبب أنه لا يريد العودة للعب في غانا لكن في المستقبل نريد أن نعرض عليه منصب الرئيس الشرفي للنادي".

تغيير اسم النادي صنع غريما له على غرار ما يحدث في لندن بين تشيلسي وارسنال فيوجد في مدينة بيريكوم نادي بيريكوم أرسنال.

أردف عبيد :"نادي أرسنال أقدم مننا بـ 5 اعوام ولديه شعبية أكثر هنا رغم اننا حققنا نجاحا اكبر ومع الوقت أصبح الصراع كبيرا بيننا بمثل ما يحدث في لندن".

بيريكوم تشيلسي يحتل حاليا المركز الثالث في الدوري الغاني قبل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا.

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