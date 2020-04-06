مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: لا توجد خطط حاليا لتخفيض الرواتب في النادي

قال مصدر في إدارة النادي الإسماعيلي إنه لا يوجد في الوقت الحالي أي خطط لتخفيض رواتب أجهزة الفريق الأول، مشيرا إلى أنه رغم توقف النشاط وآثاره إلا أن النادي ملتزم بدفع الرواتب كاملة. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "لا توجد أي خطط حاليا لتخفيض مرتبات أجهزة الفريق الأول".

وأضاف "لم يبلغ أحد من الإدارة بأي رغبات ولم تتخذ الإدارة أي مبادرة في هذا الشأن".

وواصل "هناك آثار لتوقف النشاط، إلا أن إدارة النادي أعلنت تمسكها وتنفيذها لأي قرارات للدولة من شأنها مواجهة فيروس كورونا".

وأكمل "ملتزمون بتسديد أي التزامات مالية طبقا للعقود والمرتبات لكافة العناصر، وهذا ما يتم حاليا، رغم أي آثار سلبية لتوقف النشاط".

النشاط الرياضي توقف في العالم أجمع إلى أجل غير مسمى، وبسببه قامت بعض الكيانات الرياضية بتقليص بعض الرواتب لديها.

وزارة الصحة المصرية سجلت ألف و١٧٣ حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" و٧٨ حالة وفاة و٢٤٧ حالة تعافي.

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