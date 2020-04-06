فريدة عثمان من الحجر صحي تعلن التبرع لصندوق تحيا مصر "فيه ناس كتير أولى مني"

أعلنت السباحة المصرية فريدة عثمان التبرع لصندوق تحيا مصر لمواجهة أضرار انتشار فيروس كورونا من داخل مقر إقامتها بالحجر الصحي.

وكانت السلطات المصرية قد وفرت طائرة لإعادة المصريين العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية المصرية وبينهم عدد من الرياضيين مثل فريدة عثمان وأحمد أكرم أبطال السباحة.

وتكفلت مصر بإقامة الوافدين في حجر صحي بمرسى علم من صندوق تحيا مصر، لكن قالت فريدة عثمان: "فيه ناس كتير أولى مني".

وأعلنت فريدة عبر صفحتها الرسمية "متشكرة ومقدرة المجهود المبذول تجاهنا لعودتنا إلى مصر".

وأضافت "بالتأكيد أشكر الرئيس السيسي على تكفله بإقامتنا في الحجر الصحي من صندوق تحيا مصر".

وأوضحت فريدة "لكن أرى أنه من واجبي التبرع لصندوق تحيا مصر، لأن البلد تمر بظروف صعبة وأي شيء مهما كان صغيرا يمكن أن يساعد".

وأتمت تصريحاتها "الحمل ثقيل وهناك من هم أولى مني".

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