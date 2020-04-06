أبو ريدة يكشف حقيقة الترشح لرئاسة الكاف

كشف هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم حقيقة ترشحه لرئاسة كاف.

وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية: "الفترة الماضية، كل أعضاء المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والإفريقي رؤوساء لاتحاد الكرة في بلدانهم، وعدم وجودي كرئيس اتحاد سيعني صعوبة في تمثيل مصر على المستوى الدولي".

وأضاف "أترشح لرئاسة اتحاد الكرة لتسهيل تمثيل مصر دوليا، لأن فقدان المكان والتحضير لتواجد شخص آخر على المستوى الإفريقي أو الدولي سيستغرق وقتا طويلا".

وواصل "الترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي سابق لأوانه، يوجد رئيس حالي الآن له كل الاحترام، لم أحسم قراري".

وأضاف "من واجبي كعضو مجلس تنفيذي أن أحترم وجود رئيس الاتحاد الحالي المستمر في عمله حتى 2021".

وأتم "بدون دعم الدولة وأجهزتها، لن يكتب النجاح لأي أحد في أي منصب دولي، وأتشرف بكل المصريين الذين رشحوني لهذا المنصب عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

هاني أبو ريدة ترأس الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق، قبل إعلان استقالته في أعقاب الخروج أمام جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت على أرض مصر.

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