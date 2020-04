خليك في البيت - فريدة العسقلاني ولعبة الأسئلة.. إصابة قبل تصفيات الأولمبياد بيوم وصعوبة الكاميرون

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

هذه المرة مع واحد من نجوم كرة الطائرة، فريدة العسقلاني لاعبة سيدات الأهلي ومنتخب مصر للكرة الطائرة.

وكانت تلك إجابتها على الأسئلة:

- أصعب لاعبة واجهتيها؟

فريق الكاميرون بالكامل.

- لاعبة تطمئني لوجودها في فريقك؟

نهلة سامح وآية الشامي.

- إذا كنت بطلة في لعبة أخرى ماذا ستكون؟

كرة اليد، لأني أحب تلك اللعبة.

- موقف لا تنسيه في مسيرتك؟

عندما تعرضت لكسر في اليد في أحد تدريبات الطائرة الشاطئية قبل تصفيات أولمبياد ريو 2016 بيوم واحد.

- مباراة لا تنسيها والسبب؟

نصف نهائي بطولة إفريقيا 2019 ضد الفريق الكيني.

- بتشجعي كرة قدم؟ لو مشجعة من هو فريقك المفضل؟

أشجع نادي تشيلسي.

- أفضل الرياضيين عالميين تاريخيا بالنسبة لك؟

محمد صلاح (كرة قدم) - كوبي براينت (كرة سلة) - لورا لوديج، كيرا ولكنهوريت (كرة طائرة).

- وفي مصر؟

محمد صلاح (كرة قدم) - أحمد العسقلاني، حمدي الصافي، تهاني طوسون (كرة طائرة)

- العمل الفني المفضل لكي؟

Interstellar and The pursuit of happiness

- فنان لا تفوتي له أي عمل فني؟

أحمد حلمي

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا:

هل يترشح طاهر لانتخابات الأهلي المقبلة

عبد الله السعيد يتحدث عن إمكانية انضمام إكرامي وفتحي لـ بيراميدز

طاهر: أدعم إدارة الأهلي الحالية

"ستيفن جيرارد طلب ضم مصطفى محمد"

الأهلي عطبرة السوداني.. قميص أحمر وشعار النسر