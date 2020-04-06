الكشف عن.. اقتراب مصر من التقدم لاستضافة كأس العالم 2030

الإثنين، 06 أبريل 2020 - 10:56

كتب : FilGoal

كأس العالم

كشف هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم اقتراب، عن اقتراب مصر من التقدم بملف استضافة لكأس العالم 2030.

وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية: "مصر قادرة على استضافة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٣٠".

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وأضاف: "الدور سيأتي علينا قريبا داخل اجتماعات الاتحاد الدولي، ومصر تعمل على ذلك بكل طاقتها. الدولة المصرية أبهرت العالم ومسئولي الاتحاد الدولي والإفريقي في تنظيم كأس الأمم الإفريقية الأخيرة".

أبو ريدة أوضح "كل شيء كان مبهرا لدرجة المعجزة. الاستادات وتجهيزها بالسرعة الرهيبة في وقت قليل جدا. التنظيم الرائع نفسه، والأمان في كل المدن، والملاعب للجماهير من كل الجنسيات. وحفل قرعة البطولة الأسطورية أمام الأهرامات".

رئيس الاتحاد المصري السابق أتم "البطولة صُنفت كأنجح نسخة في تاريخ أمم إفريقيا. هذا نجاح للدولة المصرية، فأنا أفتخر بجنسيتي المصرية في كل مكان بالعالم. مصر قيمتها كبيرة وعلينا دائما أن نثق في إمكانياتنا وقيادتنا".

مصر استضافت كأس الأمم الإفريقية 2019 بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة، والتي فازت بلقبها الجزائر في النهائي على حساب السنغال.

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