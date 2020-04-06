تقرير: مانشستر يونايتد سيدفع كافة رواتب موظفيه بشكل كامل

يستعد نادي مانشستر يونايتد لدفع مرتبات طاقم عماله بالكامل كأنهم يمارسون عملهم دون الحاجة لاستعمال الإذن الحكومي أو ما عرف في بريطانيا بمصطلح Furlough لتسريح الموظفين مؤقتا بسبب تفشي فيروس كورونا. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وقال التقرير إن يونايتد سيدفع مرتبات ٩٠٠ من العاملين لديه بشكل تام عكس ما فعله ليفربول وتوتنام، ولن يسرح عماله مؤقتا تاركا دفع مرتباتهم أو جزء منها حتى للحكومة البريطانية.

ومن المتوقع أن يعلن مانشستر يونايتد قريبا بشكل رسمي أنه لن يستخدم الإذن الحكومي الحالي بسبب توقف النشاط بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، ليصبح النادي الثاني بعد مانشستر سيتي.

وأشار التقرير إلى أن يونايتد لن يكتفي بدفع مرتبات الفريق بالكامل، بل سيحاول البحث عن فرص لهم للتطوع ومساعدة بريطانيا في حربها لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وكانت تقارير قد أوضحت خلال الأسبوع الماضي، أن إد وودوارد نائب المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد قد اجتمع بهاري ماجواير قائد الفريق وممثلا عن اللاعبين، ورفض النادي تماما اقتراح تخفيض الأجور، لكنه ترك للاعبيه حرية التبرع.

وقرر ماجواير التبرع بنسبة ٣٠٪ من راتبه، كما حث زملائه على اتباع خطاه لمساندة بريطانيا في حربها ضد فيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

بريطانيا هي خامس أكثر دولة أوروبية تعاني من انتشار الفيروس بعدما سجلت حتى مساء الحد ٤٧ ألف و٨٠٦ حالة إصابة و٤ آلاف و٩٣٢ حالة وفاة.

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