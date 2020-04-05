طلعت يوسف: ليس كل المدربين ملزمين بالتنازل عن جزء من راتبهم كما فعلت

يرى طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، أن مدربي الدوري المصري ليسوا ملزمين بالضرورة بالتبرع بجزء من راتبهم.

وكان طلعت يوسف قد تنازل رفقة جهازه الفني بالكامل، عن 50% من راتبه، لدعم ناديه خلال توقف النشاط الكروي بفعل فيروس كورونا.

وصرّح طلعت يوسف عبر أون تايم سبورت 2: "الأمر لا يستحق أن يأخذ أكثر من حجمه".

وأضاف: "يجب علينا إظهار التكافل، وضمان حياة كريمة لكل العاملين في نادي الاتحاد، واجبنا أن نؤدي دورا معنويا وماديا في ظل هذه الظروف غير الطبيعية".

واستدرك طلعت يوسف: "لكن مثل هذه الخطوات ليست إلزامية لأي أحد، لو أننا اتخذنا هذا القرار فليس معناه أننا نلزم بقية أجهزة الدوري الفنية به".

وبرر: "لأن كل نادٍ له ظروفه ووضعه الخاص، والأجهزة الفنية لها حق أصيل في اتخاذ مثل هذا القرار، وقد يقدمون على أنواع أخرى من التكافل، ولذا فإن عدم التنازل عن جزء من الراتب لن يخرجهم في صورة سيئة".

وشدد: "أتمنى لو حدث مثل هذا التبرع، أن يكون بقناعة ورضا كاملين، إنها ليست حربا في التنافس على التبرعات".

وعن إمكانية تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم: "بالتأكيد ستجمعنا جلسة مع إدارة النادي، أتمنى أن نصل لنقطة تلاقي وأن نستمر لو رغب النادي في ذلك".

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