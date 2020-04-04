الاتحاد لـ في الجول: طلعت يوسف خفض راتبه 50% لفترة الحظر.. وتساؤلان بخصوص الدوري

السبت، 04 أبريل 2020 - 19:42

كتب : هاني العوضي

صورة جماعية لفريق الاتحاد السكندري قبل لقاء الإسماعيلي

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن طلب طلعت يوسف المدير الفني للفريق، بتخفيض راتبه 50% طيلة فترة توقف النشاط، فيما وجه رسالتان لاتحاد الكرة بخحصوص الدوري.

وقال مصيلحي في تصريحات لـFilGoal.com: "طلعت يوسف قرر تخفيق 50% من قيمة راتبه طيلة فترة توقف النشاط الرياضي تماشيا مع ما تمر به البلاد".

وأضاف "أما بخصوص اللاعبين، فقد حصلوا بالفعل جميعا على ما بين 70% إلى 75% من مستحقاتهم. أي أنهم حصلوا على كامل مستحقاتهم والنسبة الباقية هي نسبة المشاركة والتي تعتمد على استكمال الدوري من عدمه".

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رئيس الاتحاد وجه رسالتان لاتحاد الكرة بخصوص بطولة الدوري. الأولى "نريد من اتحاد الكرة حسم مصير الدوري سريعا سواء باستكماله أو بالإلغاء. هذه الخطوة سيترتب عليها تعاملنا مع اللاعبين والأجهزة الفنية سواء بالإبقاء عليهم أو بفك الارتباط بهم".

أما الرسالة الثانية من مصيلحي فكانت كالتالي "نريد معرفة ما مصير الإعارات للموسم المقبل. مثلا نحن استعرنا رزاق سيسيه من الزمالك هذا الموسم بمقابل معين من المال ولم يستكمل الموسم، فهل سيبقى معنا في الموسم المقبل؟".

الاتحاد السكندري يحتل حاليا المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد 17 جولة.

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