عمر جابر: اقتطاع 10% إلى 20% من رواتبنا للمساهمة في تبرع بيراميدز

أفصح عمر جابر لاعب بيراميدز، عن مساهمته وزملائه اللاعبين في التبرع بالوحدات الطبية الذي أقدم عليه ناديه.

عمر جابر النادي : بيراميدز بيراميدز

وكان ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، قد أعلن عن مباردة النادي لدعم القطاع الصحي (الجيش الأبيض) من أجل مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا بالمساهمة بـ 500 ألف وحدة طبية.

وصرّح عمر جابر عبر أون سبورت 2: "الإدارة فاتحت عبد الله السعيد قائد الفريق في الأمر، ونقله للاعبين الذين رحبوا بالخطوة بشدة".

وأكمل: "بل فتحنا الباب أمام التكفل بأي أسر تعاني من ضائقة في هذه الأزمة".

وأوضح: "أخبرونا أن نسبة الاقتطاع من راتبنا ستتراوح ما بين 10% إلى 20%".

وعن سبب تأخر اللاعبين في الإقدام على مثل هذه المبادرات، برر لاعب الزمالك الأسبق: "بعد الخطوات الكبرى يُفضَل أن تتم بواسطة المسؤولين، حتى تكون التبرعات جماعية وأكثر قيمة".

وتأتي مساهمة بيراميدز بالمشاركة مع جمعية مصر الخير تحت عنوان "بيراميدز معاك".

وقال ممدوح عيد خلال كلمة مصورة عبر الحساب الرسمي للنادي: "إيمانا من نادي بيراميدز بدور وتأثير الرياضة في شعوب العالم، وإيمانا بأهمية المشاركة المجتمعية والدور الرياضي لقطاع الرياضي خاصة في الوقت الحالي".

وأوضح "قررنا كإدارة ولاعبين وأجهزة فنية أن نشارك في دعم أبطالنا من الجيش الأبيض والأطقم الطبية بحوالي 500 ألف وحدة طبية من المستلزمات التي يحتاجها القطاع الطبي في الفترة المقبلة في قنا والأقصر".

وتابع "نحن في نادي بيراميدز حريصون على المنافسة الشريفة مع الأندية والآن نحن أكثر حرصا على المنافسة الشريفة وقت المحن ونطالب الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية أن تكمل منظوم الدعم".

وأتم تصريحاته "نتمنى السلامة لكل شعب مصر في مواجهة فيروس كورونا".

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