بيراميدز يساهم بـ 500 ألف وحدة طبية لمكافحة فيروس كورونا

أعلن ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، عن مباردة النادي لدعم القطاع الصحي (الجيش الأبيض) من أجل مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا بالمساهمة بـ 500 ألف وحدة طبية.

ووجه بيراميدز عن طريق ممدوح عيد رسالة شكر ومشاركة لهذا القطاع الذي يقف على خط المواجهة الأول لمحاربة الفيروس بكل ما أوتي من قوة.

وتأتي مساهمة بيراميدز بالمشاركة مع جمعية مصر الخير تحت عنوان "بيراميدز معاك".

وقال ممدوح عيد خلال كلمة مصورة عبر الحساب الرسمي للنادي: "إيمانا من نادي بيراميدز بدور وتأثير الرياضة في شعوب العالم، وإيمانا بأهمية المشاركة المجتمعية والدور الرياضي لقطاع الرياضي خاصة في الوقت الحالي".

وأوضح "قررنا كإدارة ولاعبين وأجهزة فنية أن نشارك في دعم أبطالنا من الجيش الأبيض والأطقم الطبية بحوالي 500 ألف وحدة طبية من المستلزمات التي يحتاجها القطاع الطبي في الفترة المقبلة في قنا والأقصر".

وتابع "نحن في نادي بيراميدز حريصون على المنافسة الشريفة مع الأندية والآن نحن أكثر حرصا على المنافسة الشريفة وقت المحن ونطالب الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية أن تكمل منظوم الدعم".

وأتم تصريحاته "نتمنى السلامة لكل شعب مصر في مواجهة فيروس كورونا".

عشان تواجدنا مش بس وقت المنافسة في الكورة، دلوقتي ⁧ #بيراميدز_معاك⁩ بالتعاون مع ⁦ @MisrElkheir⁩ عشان نعدي الظروف الصعبة... 🗣️ @Mamdouh_Eid pic.twitter.com/FLrUnXRxtJ — Pyramidsfc (@pyramidsfc) April 5, 2020

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