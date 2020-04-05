خبر في الجول - المصري يدرس تخفيض مرتبات أعضاء الجهاز الفني

الأحد، 05 أبريل 2020 - 21:19

كتب : أيمن عيد

طارق العشري - المصري

يدرس جهاز الكرة في نادي المصري فكرة تخفيض مرتبات أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول، وذلك بسبب توقف النشاط الكروي.

وعلم FilGoal.com إن جهاز الكرة يدرس الفكرة عن طريق مبادرة لعبد الظاهر السقا المدير الرياضي للنادي وطارق العشري مدرب الفريق.

المقترح في الوقت الحالي هو تخفيض المرتبات بنسبة تتراوح بين 30 لـ 50%، حسبما علم FilGoal.com.

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وفي حالة موافقة جميع أعضاء الجهاز الفني والعاملين في قطاع الكرة بالنادي، سيتم تطبيق المبادرة.

وظهرت فكرة تخفيض المرتبات في العديد من الأندية الأوروبية، من أجل مساندة أنديتها والعاملين في الأندية.

وكشف نادي الاتحاد السكندري في وقت سابق مبادرة طلعت يوسف المدير الفني للفريق، وكذلك كافة أعضاء الجهاز الفني بتخفيض 50% من قيمة راتبه لحين عودة نشاط الكرة في مصر. (طالع التفاصيل)

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