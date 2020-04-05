تقرير: جناح بورنوث يدخل دائرة اهتمامات ليفربول

الأحد، 05 أبريل 2020 - 20:45

كتب : FilGoal

ريان فريزر

دخل ريان فريزر جناح فريق بورنموث اهتمامات ليفربول الذي سيحاول التعاقد معه في فترة الانتقالات المقبلة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن ليفربول سيحاول ضم الجناح الاسكتلندي الذي ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري وبعد 3 شهور فقط من الآن.

إلا أن ليفربول لن يجد طريقا سهلا للتعاقد مع فريرز بسبب اقتراب تعاقده من نهايته ورغبة عدة أندية في ضمه مثل أرسنال وتشيلسي.

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تأتي رغبة ليفربول في ضم فريزر نظرا لاقتراب رحيل آدم لالانا وجيردان شاكيري بنهاية الموسم الجاري.

ليلعب الجناح الاسكتلندي دور البديل في خط الهجوم للثلاثي الأساسي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

ولعب فريزر البالغ من العمر 26 عاما مع بورنموث في الموسم الحالي 32 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

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