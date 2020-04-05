انتحار طبيب ريمس بعد إصابته بفيروس كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 - 20:38

كتب : زكي السعيد

ستاد ريمس

تعرّض نادي استاد ريمس الفرنسي لصدمة مدوية، بانتحار طبيبه بيرنار جونزاليس عقب إصابته بفيروس كورونا.

وصرّح أرنو روبينيه عمدة مدينة ريمس لإذاعة مونت كارلو: "أنا مصدوم وحزين، أعرف بيرنار منذ سنوات طويلة. لقد كان عنصرا مهمًا في مدينتنا، وقد ساهم في تقدُم ريمس في الكرة الفرنسية، سنفتقده كثيرا".

وأفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن الطبيب ترك رسالة انتحار، أوضح فيها أنه أنهى حياته بسبب إصابته بفيروس كورونا.

أخبار متعلقة
خلف خطوط العدو – لأن الكورونا أشد فتكًا من الهبوط إلى الدرجة الثانية فيورنتينا يعلن تحول عينات ثلاثي الفريق من فيروس كورونا إلى سلبية مانشستر سيتي أول ناد إنجليزي يؤكد لموظفيه التزامه بدفع الرواتب كاملة فان دي بيك: لم اتفق مع ريال مدريد ولكن

وكان جونزاليس (60 عاما) خاضعا للحجر الصحي في منزله بالأيام الماضية، رفقة زوجته المصابة أيضا بفيروس كورونا.

وكشف أحد أفراد النادي لـ لو باريزيان، أنهم لم يكونوا على علم بإصابته بفيروس كورونا من الأساس.

وصرّح: "تحدثت إليه الأسبوع الماضي ولم يتطرق أبدا إلى إصابته بفيروس كورونا".

وكان نادي تروا الفرنسي قد أعلن في وقت سابق، عن إصابة لاعبه الكوري سوك هيون جون بفيروس كورونا، ليكون الحالة الإيجابية الوحيدة حتى اللحظة بين لاعبي الكرة الفرنسية.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ ايضا:

طارق حامد للحضري: الزمالك شرف لأي لاعب

هل دخل بيراميدز والأهلي سباق التعاقد مع حجازي

غريب في بلاد غريبة - محمد اليماني.. أذّن في مالطا

هنا جودة تكشف عن موقف لا تنساه في لعبة الأسئلة

كيف ترى أندية القسمين الثالث والرابع مبادرة اتحاد الكرة

الدوري الفرنسي ريمس كورونا فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
عبد الله السعيد: فتحي وإكرامي إضافة لأي فريق.. سأكون سعيدا إذا انضما لنا ولكن 17 دقيقة | الدوري المصري
اسم على مسمى – الأهلي عطبرة السوداني.. قميص أحمر وشعار النسر 17 دقيقة | إفريقيا
طلعت يوسف: ليس كل المدربين ملزمين بالتنازل عن جزء من راتبهم كما فعلت 33 دقيقة | مصر
ميتشو: جيرارد طلب مصطفى محمد في رينجرز 43 دقيقة | مصر
اتحاد الكرة يعلنها: كلام نهائي.. وجيه أحمد وعزب حجاج يديران لجنة الحكام 52 دقيقة | الدوري المصري
عمر جابر: اقتطاع 10% إلى 20% من رواتبنا للمساهمة في تبرع بيراميدز ساعة | مصر
اقتراح أرجنتيني بعودة كرة القدم دون ركلات حرة تجبنا للازدحام داخل منطقة الجزاء ساعة | أمريكا
حرب كلامية بين كابيلو ولاعبه السابق في مدريد: يتغوّط على نفسه كلما دخل الملعب 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي يكشف لـ في الجول تفاصيل تعثر تجديد فتحي مع الأهلي.. وفسخ وكالة اللاعب 2 مصدر في بيراميدز يكشف لـ في الجول: تفاصيل الاتفاق المبدئي مع فتحي.. وقيمة راتبه كل موسم 3 في الجول يكشف كواليس جلسة الـ5 ساعات بين فتحي ولجنة التخطيط في الأهلي 4 بعد رحيل إكرامي وعاشور وفتحي.. تعرف على ترتيب قادة الأهلي للموسم المقبل
قد ينال إعجابك