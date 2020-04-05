انتحار طبيب ريمس بعد إصابته بفيروس كورونا

تعرّض نادي استاد ريمس الفرنسي لصدمة مدوية، بانتحار طبيبه بيرنار جونزاليس عقب إصابته بفيروس كورونا.

وصرّح أرنو روبينيه عمدة مدينة ريمس لإذاعة مونت كارلو: "أنا مصدوم وحزين، أعرف بيرنار منذ سنوات طويلة. لقد كان عنصرا مهمًا في مدينتنا، وقد ساهم في تقدُم ريمس في الكرة الفرنسية، سنفتقده كثيرا".

وأفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن الطبيب ترك رسالة انتحار، أوضح فيها أنه أنهى حياته بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وكان جونزاليس (60 عاما) خاضعا للحجر الصحي في منزله بالأيام الماضية، رفقة زوجته المصابة أيضا بفيروس كورونا.

وكشف أحد أفراد النادي لـ لو باريزيان، أنهم لم يكونوا على علم بإصابته بفيروس كورونا من الأساس.

وصرّح: "تحدثت إليه الأسبوع الماضي ولم يتطرق أبدا إلى إصابته بفيروس كورونا".

وكان نادي تروا الفرنسي قد أعلن في وقت سابق، عن إصابة لاعبه الكوري سوك هيون جون بفيروس كورونا، ليكون الحالة الإيجابية الوحيدة حتى اللحظة بين لاعبي الكرة الفرنسية.

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