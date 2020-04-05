ويليان يعلنها: التجديد سيكون صعبا مع تشيلسي.. الأمر انتهى

أعلن البرازيلي ويليان بشكل صريح نيته عدم تجديد عقده مع ناديه تشيلسي الإنجليزي، مشيرا إلى "الأمر انتهى".

وقال ويليان: "مع تشيلسي، الأمر انتهى بالفعل".

وأضاف في حواره مع Expediente Futebol والذي نقلته صحيفة ماركا الإسبانية "الجميع يعرف بأن عقدي مع تشيلسي ينتهي خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتجديد سيكون صعبا الآن".

وأوضح "تشيلسي عرض علي التجديد لموسمين، ورغبتي في التجديد لثلاث مواسم، ولذلك لم يحدث الأمر".

وتابع "نحن لسنا في محادثات الآن ولا يوجد أي مفاوضات. الأمر انتهى".

الجناح البرازيلي ويليان صاحب الـ 31 عاما ينتهي عقده مع تشيلسي مع نهاية الموسم الحالي.

وشارك ويليان في 37 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 6.

وانضم ويليان إلى تشيلسي عام 2013 قادما من أنجي الروسي.

ولعب ويليان 329 مباراة بقميص البلوز منذ انضمامه لتشيلسي، ونجح في تسجيل 59 هدفا وصناعة 59.

ورفع ويليان مع تشيلسي لقب الدوري الإنجليزي مرتين والدوري الأوروبي مرة وكأس الرابطة مرة وكأس إنجلترا مرة.

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