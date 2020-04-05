خلف خطوط العدو – لأن الكورونا أشد فتكًا من الهبوط إلى الدرجة الثانية

الأحد، 05 أبريل 2020 - 20:15

كتب : زكي السعيد

خلف خطوط العدو - إستيلا فيرنانديز

في الموسم الماضي للدوري الإسباني للسيدات، كان نادي مدريد على وشك الهبوط، حتى انتفضت الشرطية إستيلا فيرنانديز، وقضت على كل خصومه.

العدو هو فيروس كورونا، أما من يحاربونه فهم كل الأطباء، والمرضى، والعلماء، وصانعي القرار، بل حتى من يلزمون منازلهم لإيقاف تفشي الوباء.

FilGoal.com يقدّم سلسلة خلف خطوط العدو، لنسلط الضوء يوميا على شخصية رياضية انسلت خلف خطوط العدو، وخاضت تجربة غير عادية مع الفيروس سريع الانتشار.

أخبار متعلقة
خلف خطوط العدو – القرصان جرانيرو يشن غارته على كورونا خلف خطوط العدو – إيكر مارتينز.. بطل أولمبي في صنع الكمامات الطبية خلف خطوط العدو – كيكي ماتيو.. الضحية "0" خلف خطوط العدو – سانز خسر معركة صغيرة لكنه ربح الحرب الكبرى خلف خطوط العدو – إراجارتزي تلقي الراية وتتوشح القناع الطبي

تلعب فيرنانديز في نادي مدريد لكرة القدم النسائية، الذي ليس له علاقة بـ ريال مدريد سوى التشابه في لون القميص.

في الموسم الماضي، كان الفريق قريبا للغاية من الهبوط، لكن رحلة الإنقاذ المجنونة تمت بقيادة فيرنانديز التي أنهت الموسم بعشرة أهداف، وحسمت نقاط مصيرية للنادي العاصمي.

مع تفشي فيروس كورونا، وتوقف كرة القدم، وانهيار الوضع الصحي على مستوى إسبانيا، تحوّل تركيز فيرنانديز بالكامل إلى مهنتها الأخرى، في الشرطة الوطنية.

تحمل فيرنانديز شهادة جامعية في القانون، وتعمل كشرطية بالتوازي مع ممارستها كرة القدم.

وبينما التزم غالبية زميلاتها الحجر الصحي بتعليمات من إدارة النادي، كانت فيرنانديز مجبرة على مغادرة منزلها يوميا، لممارسة مهامها في قسم شرطة بارلا بالعاصمة الإسبانية.

وتوضح فيرنانديز مهمتها خلال حلولها ضيفة على إذاعة كادينا سير الإسبانية الليلة الماضية: "مهمتنا هي التأكد من عدم كسر المواطنين للحجر الصحي".

ورثت فيرنانديز مهنتها عن والدها الذي يعمل أيضا كشرطي، بالإضافة إلى ممارسته كرة القدم لبعض الوقت في شبابه.

لكن على الأرجح، لم تمر هذه العائلة بأوقات عصيبة مثل التي تعيشها إسبانيا الآن، والتي علقت عليها فيرنانديز في حديثها لصحيفة أس: "نعمل في وضعٍ جنوني".

تغادر فيرنانديز منزلها يوميًا لقضاء مناوبتها الأمنية، ولا تكون متأكدة أبدا ما إذا كان الشخص المقبل الذي ستقابله في الشارع حامل للفيروس أم لا.

اللاعبة الهدافة تحاول اتباع التعليمات الصحية، فترتدي كمامة، وتضع قفازا طبيا، وتحمي عينها، وتغسل ملابسها جيدا، وتغتسل بمجرد انتهاء مناوبتها.

لكنها تعترف: "لا أدري إن كان كل ذلك كافيا أم أن العدوى ستصيبني، لكننا نفعل ما في استطاعتنا".

يوم فيرنانديز لا ينطوي على التأكد من الالتزام بحالة الطوارئ في شوارع مدريد فحسب، ولكنها تظل ملتزمة تجاه ناديها.

في الساعات المتبقية من يومها، تمارس فيرنانديز الرياضة بتعليمات من الجهاز البدني لـ مدريد، حتى تحافظ على لياقتها.

حظا موفقا لـ فيرنانديز في صراعها الذي يختلف تماما عما عاشته في مثل هذا الوقت من العام الماضي، هذه المرة صراعها مع الحياة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ ايضا:

طارق حامد للحضري: الزمالك شرف لأي لاعب

هل دخل بيراميدز والأهلي سباق التعاقد مع حجازي

غريب في بلاد غريبة - محمد اليماني.. أذّن في مالطا

هنا جودة تكشف عن موقف لا تنساه في لعبة الأسئلة

كيف ترى أندية القسمين الثالث والرابع مبادرة اتحاد الكرة

خلف خطوط العدو خليك في البيت كورونا فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
عبد الله السعيد: فتحي وإكرامي إضافة لأي فريق.. سأكون سعيدا إذا انضما لنا ولكن 17 دقيقة | الدوري المصري
اسم على مسمى – الأهلي عطبرة السوداني.. قميص أحمر وشعار النسر 17 دقيقة | إفريقيا
طلعت يوسف: ليس كل المدربين ملزمين بالتنازل عن جزء من راتبهم كما فعلت 33 دقيقة | مصر
ميتشو: جيرارد طلب مصطفى محمد في رينجرز 43 دقيقة | مصر
اتحاد الكرة يعلنها: كلام نهائي.. وجيه أحمد وعزب حجاج يديران لجنة الحكام 52 دقيقة | الدوري المصري
عمر جابر: اقتطاع 10% إلى 20% من رواتبنا للمساهمة في تبرع بيراميدز ساعة | مصر
اقتراح أرجنتيني بعودة كرة القدم دون ركلات حرة تجبنا للازدحام داخل منطقة الجزاء ساعة | أمريكا
حرب كلامية بين كابيلو ولاعبه السابق في مدريد: يتغوّط على نفسه كلما دخل الملعب 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي يكشف لـ في الجول تفاصيل تعثر تجديد فتحي مع الأهلي.. وفسخ وكالة اللاعب 2 مصدر في بيراميدز يكشف لـ في الجول: تفاصيل الاتفاق المبدئي مع فتحي.. وقيمة راتبه كل موسم 3 في الجول يكشف كواليس جلسة الـ5 ساعات بين فتحي ولجنة التخطيط في الأهلي 4 بعد رحيل إكرامي وعاشور وفتحي.. تعرف على ترتيب قادة الأهلي للموسم المقبل
قد ينال إعجابك