خليك في البيت - نادر السيد ولعبة الأسئلة.. أجمل هدف رآه سكن مرماه وإجابة لا تتكرر كثيرا عن الأحرف

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

هذه المرة ضيفنا نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق وأفضل حارس في إفريقيا عامي 1998 و2000.

وتلك كانت إجاباته على الأسئلة:

أول قميص كرة قدم قمت بشرائه؟

كان قميصا عاديا لحارس المرمى يحمل الرقم 1

أول مرة ذهبت فيها إلى الاستاد؟

في السادسة عشر من عمري مع منتخب مصر للشباب. أما كمشجع فكان مع والدي وأنا في التاسعة من عمري، كنا في القاهرة وبالصدفة ذهبنا لمشاهدة مباراة للأهلي.

أحرف لاعب في مصر؟

في جيلي كان وليد صلاح الدين.

من كان سبب حبك في ناديك المفضل؟

لا يوجد نجم معين. وأصدقائي هم السبب في تشجيع الزمالك.

أقوى لاعب واجهته بحكم مركزك؟

في مصر كان حسام حسن، وفي أوروبا كان ألان كافيليا مهاجم ليون. (لعب ضده في دور الـ16 لكأس الاتحاد الأوروبي حين كان محترفا في كلوب بروج البلجيكي)

أقوى مدرب واجهته؟

برونو ميتسو مدرب السنغال

أفضل هدف شاهدته؟

الهدف الذي سجله مصطفى حجي في مرماي عام 1998.

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مثلك الأعلى قبل احترافك الكرة؟

إكرامي الشحات

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