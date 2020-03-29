الحضري: أنا ابن الأهلي ورحلت عنه لسبب وحيد.. لو عاد بي الزمن لما فعلت ذلك

وصف عصام الحضري الحارس التاريخي لمنتخب مصر نفسه بأنه "ابن الأهلي".

وقال الحضري في تصريحات لـ"أون تايم سبورتس": "أعشق الأهلي، وأنا ابن له".

وعن سبب رحيله الجدلي عن الفريق عام 2008 للانضمام إلى سيون السويسري قال الحضري: "رحلت بسبب اضطهاد مانويل جوزيه فقط".

وشدد "لو عاد بي الزمن لما رحلت عن الأهلي".

وعن فترة لعبه القصيرة للزمالك قال: "انتقلت له كلاعب محترف، ولم أوفق معه. لم تكن الظروف جيدة وشعرت بأن وجودي سيحدث مشاكل".

وأتم "أتمنى محو فترة لعبي مع الزمالك من تاريخي، مع كامل احترامي للنادي وجماهيره".

عصام الحضري حرس عرين منتخب مصر طيلة 22 عاما بداية من 1996 وحتى 2018.

الحضري توج بأمم إفريقيا أربع مرات أعوام 1998، و2006، و2008، و2010. وشارك في نهائيات كأس العالم 2018 كأكبر لاعب يشارك في المونديال تاريخيا.

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