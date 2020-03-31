عبد الواحد يوجّه رسائل نارية للحضري: الزمالك شرف له.. وهذا ما قاله عنه نادر السيد

وجّه عبد الواحد السيد قائد الزمالك الأسبق، عدة رسائل قوية لـ عصام الحضري.

عبد الواحد السيد وعصام الحضري تزاملا لعدة أشهر موسم 2010\2011 في الزمالك، فترة تمنى الحضري محوها من تاريخه وفقا لتصريحاته، لأنه لم يكن موفقا على حد قوله.

ورد عبد الواحد عبر قناة الزمالك: "لا يجوز أن يقول عصام إنه يريد محو تاريخه في الزمالك، مهما كانت التجربة سيئة، وجودك في الزمالك شرف لك".

وكشف: "الجانب المادي كان سببا في رحيل الحضري عن الزمالك، فالنادي مر بأزمة مالية وقتها وهو لم يتقاض راتبه لشهر أو شهرين ولم يصبر، هذا الفارق بين من تربى في النادي وبقية اللاعبين.

وشدد: "لو لن يستطيع التعبير عما يقصد، فالأفضل ألا يتكلم".

وأكد: "مجرد ارتداء قميص الزمالك شرف، أنت من سعيت للقدوم إلى الزمالك في الأساس".

وأكمل عبد الواحد: "الحضري كان محظوظا بظهوره في جيل قوي في منتخب مصر والأهلي الذي كان يشتري وقتها أي لاعب جيد في الدوري المصري".

وكشف: "كنت أنا حارس مصر الأساسي قبل 2006، لكني تعرضت لإصابة قوية أبعدتني 5 أشهر، ثم شاركت في مباراة جنوب إفريقيا الودية الأخيرة قبل البطولة ولم أكن موفقا يومها".

وشدد: "لولا الإصابة لكنت حارس مصر في أمم إفريقيا 2006، لكن لن نستطيع العودة بالزمن، والحضري كان سببا في فوزنا بالبطولة".

وواصل: "لا أقتنع بتصريحات (أنا الأحسن) و(أنا الأفضل)، أهم شيء الاجتهاد في التدريب".

وأكمل: "حتى لو لم يرحل الحضري عن الزمالك، كنت من سيلعب أساسيا، لا أحد يستطيع اللعب أساسيا عليّ في الزمالك".

وكشف: "حسام حسن أخبرني أنه أحضر لي الحضري، وبالتالي لو شاركت عليه أساسيا في الزمالك، سأكون أساسيا في المنتخب أيضا، وبالطبع رحبت بالمنافسة".

وواصل: "الحضري سب عماد المندوه وحدث خلاف بينهما، نظام المداورة لم يعجبه، رغم أنني من كان يجب أن أتضايق، لأني كنت الحارس الأساسي قبل قدومه، وقدمت موسما مميزا قبلها".

وأوضح: "تزاملت مع عبد المنصف في الزمالك 13 عاما، ولم يحدث أي خلاف شخصي بيننا. لكن الحضري (بيكشر ومايسلمش عليك)، لا يستطيع الفصل بين داخل الملعب وخارجه".

وأتم: "نادر السيد قال لي ذات مرة إن الحضري يعامل جيدا حتى تحدث منافسة بينكما".

وكان الحضري قد صرح:: "انتقلت له كلاعب محترف، ولم أوفق معه. لم تكن الظروف جيدة وشعرت بأن وجودي سيحدث مشاكل".

وأتم "أتمنى محو فترة لعبي مع الزمالك من تاريخي، مع كامل احترامي للنادي وجماهيره".

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