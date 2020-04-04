بيرنلي يستغيث: سنخسر مبالغ هائلة لو ألغي الدوري الإنجليزي

حذّر نادي بيرنلي من خطورة إلغاء الدوري الإنجليزي، واستعرض الخسائر المالية الهائلة التي ستلحق به في هذه الحالة.

رابطة الدوري اجتمعت أمس الجمعة، وقررت مواصلة تأجيل المسابقة لأجل غير مسمى، لتدخل في مصير أكثر ضبابية.

وذكر بيرنلي في بيان رسمي، أن خسائره ستبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني نظير عدم تقاضيه عائدات المباريات المتبقية على ملعبه حال عدم إقامتها.

كما تنبأ بيرنلي بعدم تحصيل هذا المبلغ حتى لو تم استكمال الدوري، إذ سيكون مرجحا وقتها أن يُلعب دون جماهير.

وتحوّل بيرنلي لاستعراض خسائره الأكبر البالغة 45 مليون جنيه إسترليني، وهي قيمة البث التليفزيوني لما تبقى من الموسم.

وصرّح مايك جارليك رئيس النادي: "إنه موقف غير مسبوق تماما هذا الذي نواجهه نحن وبقية أندية الدوري الإنجليزي، لم نتوقع حدوثه أبدا قبل عدة أسابيع".

وأضاف: "الأمر لا يتمحور حول بيرنلي فقط أو أي نادٍ آخر، بل بنظام كرة القدم بأكمله وجميع الشركات والمؤسسات المتعلقة به".

واحتل بيرنلي المركز العاشر في الدوري الإنجليزي بعد 29 جولة، قبل أن يتم تعليقه بسبب تفشي فيروس كورونا.

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