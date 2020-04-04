تقرير تركي: قاسم باشا يستهدف التعاقد مع رمضان صبحي

كشفت صحيفة (يني عقد) التركية وجود رغبة لدى نادي قاسم باشا التركي في التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الأهلي.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي من نادي هدرسفيلد الإنجليزي إلى الأهلي، مع نهاية الموسم الحالي.

نهاية إعارة يرغب نادي قاسم باشا في استغلاله والتعاقد مع رمضان صبحي.

وأشارت الصحيفة التركية إلى بداية نادي قاسم باشا تحديد احتياجاته خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويستهدف النادي التعاقد مع رمضان صبحي من هدرسفيلد، وفقا للتقرير التركي.

وسبق لمحمود حسن "تريزيجيه" نجم منتخب مصر وأستون فيلا الحالي، من اللعب في صفوف قاسم باشا.

وشارك تريزيجيه في 71 مباراة بقميص قاسم باشا، ونجح في تسجيل 25 هدفا وصناعة 18.

رمضان صبحي صاحب الـ 23 عاما شارك في 9 مباريات مع الأهلي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف والصناعة مرة.

في الدوري الإنجليزي مع هدرسفيلد، ظهر رمضان صبحي في 4 مباريات ولم يسجل أو يصنع.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا:

أعظم 50 ظهيرا في تاريخ كرة القدم

حكاية رجب بكار

هل يخفّض الأهلي عقود موظفيه؟

حلقة جديدة من نجوم مصر 34

فايلر يتحدث عن مسؤوليته في القاهرة