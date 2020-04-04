سر اللقب - "البستاني" خوليو كروز

كثير من ألقاب لاعبي كرة القدم تلتصق بهم وتصير رائجة، وتبدأ الجماهير في ترديدها دون معرفة أصلها أو معناها.

FilGoal.com يقدم سلسلة سر اللقب، ليزيح التراب عن ألقاب اللاعبين التي بعضها لن يكون اعتياديًا أبدا.

البستاني خوليو كروز

75 هدفًا سجلها خوليو ريكاردو كروز بقميص إنتر ميلان، حيث قضى الجزء الأبرز من مسيرته الكروية.

المهاجم الأرجنتيني فارع الطول، كان مهاجما كلاسيكيًا بضربات رأس ساحقة وتسديدات أرضية مدفعية.

لكننا لسنا بصدد الحديث عن بطولاته في الأرجنتين وهولندا وإيطاليا؛ نحن على وشك النبش في لقب "البستاني".

لقّبوه بـ El Jardinero، أو "البستاني"، ووراء هذه التسمية قصة متداولة، استعرضها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي ذات يوم، ووصّفها بـ "الأسطورة".

ويرجع تاريخ هذه القصة إلى عام 1993 وقتما كان يبلغ كروز 19 عاما، حينها كان العامل المسؤول عن أرض ملعب تدريب فريق بانفيلد.

المراهق كروز وقف على الخط الجانبي للملعب، مستندًا على آلة جز العشب، ومنتظرًا انتهاء اللاعبين من تدريبهم حتى ينهي عمله.

لكن مشكلة واجهت مدرب بانفيلد في ذلك اليوم، وهي رغبته في إقامة مباراة مصغّرة بين لاعبيه الذين كان عددهم فرديًا.

ولذا، لجأ المدرب إلى استدعاء كروز ليُكمل به أحد الفريقين، وبالطبع جعلوه يلعب في خط الهجوم حتى يحدث القدر الأدنى من الضرر على فريقه.

لكن تبيّن أن هذا البستاني صاحب الطول الفارع، سيكون أحد هدافي الكرة الأرجنتينية في السنوات التالية.

كروز تألق بشدة في التدريبات، ودفع بانفيلد إلى التعاقد معه، لتنطلق مسيرته مع كرة القدم.

لاحقا انتقل كروز إلى ريفر بليت عام 1996 وانخرط في فريق رامون دياز الذهبي.

⏳ EFEMÉRIDES RM 📆 Un 4 de septiembre de 1996 ; empieza a aparecer el gran equipo de Ramón Díaz , con el debut como centrodelantero de un gran jugador , que tardó solo 31 segundos en marcar su primer gol con la Banda Roja ; Julio Cruz , "El Jardinero" pic.twitter.com/syxIjzLEJk — River Mundial (@mundial_river) September 4, 2019

لتبدأ بعدها مغامرته في قارة أوروبا عبر فينورد روتردام، وبولونيا، ثم إنتر ميلان الذي قضى في صفوفه الجزء الأطول من مسيرته، وأخيرا لاتسيو.

وشارك كروز في كأس العالم 2006 مع بلاده الأرجنتين، ونجح في تسجيل إحدى ركلات الجزاء التي عرفت توديع راقصي التانجو للبطولة أمام ألمانيا في ربع النهائي.

ويمتلك كروز لقبا آخر اكتسبه في إيطاليا، وهو "بونتشيريلو" Poncherello، وقد أطلقه عليه روبيرتو سكاربيني معلّق قناة إنتر ميلان.

وبونتشيريلو هو أحد شخصيات المسلسل الأمريكي CHiPs الذي كان يُعرَض خلال السبعينيات والثمانينيات.

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