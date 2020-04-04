إصابة مدرب قطاع ناشئين في بني سويف بفيروس كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 - 20:41

كتب : رضا السنباطي

هادي جمعة

أعلن توني عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الشبان المسلمين في محافظة بني يوسف، إصابة هادي جمعة مدرب قطاع الناشئين بفيروس كورونا.

هادي جمعة هو مدرب فريق 2001 في النادي، الذي يقبع حاليا في الدرجة الرابعة.

وقال رئيس النادي: "هادي جمعة تعرض لإصابة بفيروس كورونا منذ 4 أيام، والتحاليل جاءت إيجابية".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "مع مجئ التحاليل إيجابية، انتقل المدرب إلى مستشفى الحجر الصحي في القاهرة".

وأشار "هادي لم يختلط بأحد في النادي نظرا لتوقف النشاط الرياضي بالكامل. نحن نتابع الحالة يوميا ويتواجد حاليا في الحجر الصحي".

وتعد إصابة هادي جمعة هي الحالة الثانية في الوسط الرياضي المصري، بعد إصابة وليد عبد الله مدرب حراس مرمى فريق المدينة المنورة. (طالع التفاصيل)

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