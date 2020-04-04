"أضاعوا مجهود كلوب واللاعبين".. ليفربول يسرح بعض موظفيه مؤقتا ويوجّههم إلى الدعم الحكومي

أعلن نادي ليفربول، منح بعض موظفيه إجازة خلال فترة تعليق أنشطة كرة القدم، مع التكفُل بـ 20% من رواتبهم، فيما تتولى الحكومة البريطانية دفع 80%.

وأوضح ليفربول في بيانٍ له، أنه حوّل بعض موظفيه إلى الـ Furlough، وهو المصطلح الجاري استعماله في المملكة المتحدة بين المؤسسات التي تسرّح موظفيها مؤقتا، وتحوّل مسؤولية دفع رواتبهم إلى الحكومة.

وأفاد ليفربول أنه كان حريصا على تقاضي موظفيه 100% من رواتبهم.

#LFC is continuing to deal with a range of challenges caused by the impact of the COVID-19 pandemic and would like to update supporters on the progress that has been made to date. https://t.co/0QAiCSVDv6 — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 4, 2020

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت عن "مخطط الاحتفاظ بالوظائف" في ظل تفشي فيروس كورونا ولجوء الكثير من المؤسسات إلى تسريح موظفيها.

ويعمل هذا المخطط على دفع هذه المؤسسات إلى تحمُل جزء من رواتب موظفيها المسرحين، فيما تتحمل الحكومة بدورها الجزء المتبقي.

ولا يعد ليفربول النادي الوحيد الذي أقدم على هذا القرار، وإنما أندية: نيوكاسل يونايتد، وتوتنام هوتسبير، وبورنموث، ونورويتش سيتي سرّحت موظفيها بشكل مؤقت كذلك.

ونال قرار ليفربول –بجعل الحكومة تتحمل 80% من رواتب بعض موظفيه- انتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمن في ذلك مساندي ليفربول.

جيمي كاراجير أسطورة النادي غرّد عبر تويتر:

"يورجن كلوب أظهر التعاطف للجميع في بداية الوباء، واللاعبون الكبار انخرطوا بشكل بارز في مقترحات تخفيض أجور الدوري الإنجليزي. ومن ثم ضاعت كل هذه المجهودات والنوايا الحسنة بسبب هذا القرار البائس من ليفربول".

Jurgen Klopp showed compassion for all at the start of this pandemic, senior players heavily involved in @premierleague players taking wage cuts. Then all that respect & goodwill is lost, poor this @LFC https://t.co/9bE8Rw1veE — Jamie Carragher (@Carra23) April 4, 2020

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت أمس الجمعة عن تمديد تعليق المسابقة لأجل غير مسمى حتى يصبح الوضع الصحي آمنا لعودة النشاط.

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