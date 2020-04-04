"إفريقيا ليست حقل تجارب".. ردود فعل قوية من إيتو ودروجبا ضد اقتراح الطبيبن الفرنسيين

ردود أفعال قوية من أبرز أساطير كرة القدم الإفريقية بشأن تصريحات أحد الأطباء الفرنسيين باستخدام القارة السمراء لتصبح حقل تجارب لإيجاد علاج التعافي من فيروس كورونا.

صامويل إيتو أسطورة الكرة الكاميرونية وكذلك وديديه دروجبا قائد كوت ديفوار التاريخي وأكثر من لاعب آخر ردوا على التصريحات المثيرة للجدل دفاعا على القارة الإفريقية وانضم لهم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري السابق.

الأمر بدأ بحديث الدكتور جان بول ميرا، رئيس خدمات الإنعاش في مستشفى كوشين في باريس لشبكة LCI الفرنسية قائلا: "قد يكون هذا مثيرا للجدل، ولكن ألا يجب علينا إجراء دراسة في إفريقيا حيث لا يوجد لديهم أقنعة أو علاجات أو إنعاش؟ مثلما دُرست حالات الإيدز حيث يستخدمون البغايا لاختبار بعض الأشياء لأنهم يعرفون أنهم معرضون بشدة ولا يحمون أنفسهم".

وجاء رد الدكتور كاميل لوكت إلى: "أنت على حق. نحن نفكر في دراسة موازية في أفريقيا لاستخدام نفس النوع من النهج. أعتقد أن هناك طلب مقترح. لا أعرف ما إذا كان قد طُرح أم لا، وسوف نفكر بجدية في هذا الأمر أيضا".

Two French doctors suggest on live TV to carry on experiments for Covid-19 vaccine in Africa • Eto’o: You sons of b*tches • Drogba: Africa isn’t a testing lab • Demba Ba: Welcome to the West, where white people believe themselves to be so superiorpic.twitter.com/mp4wiFVfXg — Mehmet Solmaz (@MhmtSlmz) April 3, 2020

تصريحات أثارت غضب القارة السمراء وعلى رأسها نجومها أولها الكاميروني صامويل إيتو الذي رد مباشرة دون توان: "يا أولاد العاهرات".

Des fils de putes. — Samuel Eto'o (@setoo9) April 2, 2020

بينما كتب السنغالي ديمبا با مهاجم تشيلسي السابق عبر حسابه على "تويتر": "أهلا بكم في الغرب، الناس البيض يعتقدون أنهم متفوقون جدا لدرجة أن العنصرية والغباء أصبحت شائعة، حان وقت النهوض".

ديديه دروجبا وصف الطبيبين بالعنصرية قائلا: "من غير المتصور تماما أن نستمر في التحذير. إفريقيا ليست حقل تجارب. أود أن أندد بوضوح تلك الكلمات المهينة والخطيرة والأكثر عنصرية بعمق. ساعدونا على إنقاذ أفريقيا من فيروس كورونا الحالي والمستمر".

وتابع "دعونا ننقذ أنفسنا من هذا الفيروس المجنون الذي يغرق الاقتصاد العالمي ويدمر صحة السكان في جميع أنحاء العالم. إنه مقرف للغاية".

كما دعا دروجبا القادة الأفارقة إلى "تحمل المسؤولية لحماية شعوبهم من تلك المؤامرات المروعة".

It is totally inconceivable we keep on cautioning this. Africa isn’t a testing lab. I would like to vividly denounce those demeaning, false and most of all deeply racists words. Helps us save Africa with the current ongoing Covid 19 and flatten the curve. pic.twitter.com/41GIpXaIYv — Didier Drogba (@didierdrogba) April 2, 2020

كريستيان أتسو لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي قال غاضبا: "إنهم لا يخجلون حتى من أنفسهم، إنهم يريدون اختبار اللقاح الجديد أولا في إفريقيا".

هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري السابق وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي رفض الدعوة العنصرية التي نقلتها وسائل الإعلام الفرنسية، إذ أًيب بالصدمة لدعوة أحدهم لهذا الفكر المريض الذي ترفضه الأعراف الإنسانية في تلك الأزمة التي تواجه شعوب العالم.

ورفض أبو ريدة كافة أشكال العنصرية ومطالبا بالاعتذار للقارة وأبناءها على تلك الإهانة الغير مقبولة والتكاتف بدلا من الدعوات العنصرية البغيضة.

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