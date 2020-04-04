رئيس الإسماعيلي: تحقيق بطولة = الموافقة على الاحتراف

كشف إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي أنه سيسمح بخروج بعض لاعبي فريقه للاحتراف بشرط تحقيق الفريق لبطولة.

البطولات تغيب عن خزانة الدراويش منذ عام 2002، وأمام الفريق فرصة في البطولة العربية التي وصل لنصف نهائيها وتغلب في مباراة الذهاب على الرجاء المغربي 1-0، قبل أن يتسبب فيروس كورونا في إيقاف النشاط الكروي حول العالم.

وقال عثمان في تصريحات صحفية: "نية النادي في التفريط في باهر المحمدي أو عبد الرحمن مجدي أو محمد صادق؟ هذا أمر عار من الصحة".

وأضاف "تم تمديد عقود هؤلاء اللاعبين وغيرهم للاستفادة من قدراتهم في تحقيق الإضافة. متمسكون بجهود جميع اللاعبين الذين يمثلون القوام الرئيسي للفريق، مهما كانت الإغراءات".

وأكمل "النادي تكبد مبالغ كبيرة في تكوين الفريق الحالي والصبر على اللاعبين حتى يصلوا لمرحلة النضج والقدرة على المنافسة".

وأتم : "سيتم السماح لبعض اللاعبين بالخروج للاحتراف في حال تحقيق بطولة، لإسعاد جماهير الدراويش التي ساندت الفريق كثيرا رغم غياب البطولات".

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