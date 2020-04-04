ظهير إنبي لـ في الجول: أحلم مثل الجميع باللعب بقميص الأهلي ولكن

لم يخف علي فوزي ظهير أيمن نادي إنبي حلمه باللعب في صفوف الأهلي، "مثل ما يحلم أي لاعب"، على حد تعبيره.

وربطت بعض التقارير الصحفية اسم علي فوزي بالانضمام للأهلي، قبل أن يوضح إنبي لـFilGoal.com حقيقة ما يُقال. (طالع التفاصيل)

وعن ذلك، تحدث علي فوزي قائلا: "وكيلي عبد الرحمن إسماعيل أخبرني بأنه تلقى بعض الأحاديث الشفوية لم ترتق لأي أمور رسمية من بعض الوكلاء والمسؤولين في الأهلي للاستفسار عن مدة عقدي مع إنبي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "أحلم باللعب مع الأهلي بكل تأكيد، فهو حلم كل لاعب".

وأردف "ولكنني الآن ملتزم بعقدي مع إنبي وتركيزي مع النادي".

وأشار "أتمنى من إدارة إنبي أن تكون متعاونة إذا حدثت مفاوضات مع الأهلي بخصوصي".

وأتم "عقدي مع إنبي مستمر حتى 2022 وشاركت بشكل أساسي مع كافة المدربين الذين تولوا تدريب الفريق منذ موسم 2016-17 وحتى الآن".

علي فوزي ظهير أيمن إنبي انضم للفريق البترولي قادما من الألمونيوم.

وشارك صاحب الـ 28 عاما في 17 مباراة هذا الموسم.

وارتبط اسم علي فوزي سابقا بالانتقال إلى الأهلي وكذلك الزمالك في الصيف قبل الماضي، قبل أن يستمر بشكل طبيعي في صفوف إنبي.

وتأكد رحيل أحمد فتحي ظهير أيمن المارد الأحمر من صفوف الأهلي عقب نهاية الموسم الحالي، مما جعل الأخير يبدأ رحلة البحث عن بديله. (طالع التفاصيل)

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